女童站電單車踏板！突煞車墮地「頭猛撼馬路」　家長淡定反應掀議

幼童乘坐電單車本就危險，防護措施更加應要做好！台灣日前發生令人震怒事件，有民眾上傳影片，顯示一名載幼童的女騎士疑因紅燈煞車，車上女童沒有站穩突然向右摔倒馬路，頭部猛撼地面隨即大哭。不過女騎士卻不慌不忙，先是將手中的香煙叼在嘴巴，再扶好電單車，才打算扶起女童，最終旁邊鐵騎士看不過眼，下車幫忙抱起小孩，並交到對方手上。



片段引來當地網民狠斥，指責女子反應「太誇張」，「煙不能丟，孩子能丟的概念！」、「確定是真人不是洋娃娃嗎？我看母親沒有很緊張的感覺，像是習以為常」、「旁邊的騎士速度還比親媽速度快」、「現在的育兒觀念真是堪憂」。



台灣有幼童乘坐電單車，疑因站不穩摔倒在馬路。（threads影片截圖）

幼童坐電單車摔在馬路

綜合台灣媒體報道，南投有女子日前騎着電單車並載着幼童外出，準備停車等候紅燈時，車上幼童突然倒下摔在馬路，險象環生。從網上流傳的行車紀錄片段所見，該名女子佩戴綠色頭盔並駕駛電單車，站在踏板上的女童身上沒有任何防護措施，以及沒有戴上頭盔，在女子準備停車之際，女童或許因為沒有站穩，忽然往右邊倒下，頭部猛撼馬路地面，隨即哇哇大哭。

同行成人淡定叼煙、扶車

女子之後淡定將香放到口中，再彎腰試圖扶起女童，惟電單車卻因此失去平衡，她只好先扶穩電單車。旁邊行車線的電單車司機見其狼狽不堪，遂下車扶起女童，並將對方抱起交到女子手上，而女子之後再將女童安置在前方踏板，全程冷靜態度惹來當地網民譴責。

女子見狀沒有慌張，反而是淡定將香煙放到口中。（threads影片截圖）

同行成人被指疏忽照顧兒童

影片曝光後，許多人斥責騎電單車女子，「太扯了……小孩完全沒有防護措施」、「為啥一堆人都自己戴好安全帽，然後小朋友都不戴，小朋友的頭比較硬？」、「旁邊的騎士速度還比親媽速度快」、「確定是真人不是洋娃娃嗎？我看母親沒有很緊張的感覺，像是習以為常」、「煙不能丟，孩子能丟的概念！」、「放腳架救小孩啊，還讓別人救」、「無言，讓小孩吸你的二手煙，這種年紀的小孩這種載法」。

有不少人就擔憂墮地女童後續情況，「可憐的孩子」、「現在的育兒觀念真是堪憂」、「我只想知道這女孩後來平安無事嗎？」、「我只擔心後腦勺有沒有怎樣」、「小孩頭摔下來的高度也很危險」、「除了沒戴安全帽跟固定好之外，人就站在香煙底下，煙灰吃到飽，二手煙吸到飽，真他X的垃圾家長」。

網民憂鐵騎士「好心做壞事」

有網民理解扶起女童的鐵騎士當下出於好意，但仍擔心對方會「好心做壞事」，「頭撞到第一時間不能直接抱起來」、「旁邊騎士雖然好心，但這樣抱起來還是有點風險，如果二次傷害，或是媽媽硬要說有其他後遺症是騎士造成的，就很麻煩」。

（綜合）