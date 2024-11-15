Tesla倒後泊車！後生仔攝車尾過馬路險捱撞　網民：考牌學做路人

正所謂「馬路如虎口」，無論司機還是行人都要小心！有司機於網上駕駛群組上傳長21秒「車Cam（行車紀錄）」片段，拍到有私家車準備倒後泊位時，有後生仔突然從車尾出現，之後忽然轉彎，險被倒後的私家車撞到，嚇到後退幾步兼用手阻擋，車尾疑碰到其手。私家車司機之後打開車窗，疑似責罵後生仔「唔睇車」，後生仔亦不甘示弱，反以手指指向司機，引來非議。



不少網民都批評後生仔過馬路的方式既危險又鹵莽，「要幾戇X嘅人先會喺人哋泊位嘅時候，行人哋車尾？」、「咁多死車車罅唔攝，係要攝個郁緊車嘅」、「要考牌學做路人」。惟有人覺得司機有責任留意清楚路面情況，不應貿然倒車，「可惜法例都係會偏向呢啲戇X仔，一報警個司機都係輸」。



有後生仔於Tesla私家車倒後泊位時，從車尾過馬路捱撞。（facebook「車cam L（香港群組）」影片截圖）

後生仔攝車尾過馬路

該司機在facebook群組「車cam L（香港群組）」上傳片段，稱「泊車永遠都係會有人阻住晒」。畫面可見，事發於11月11日晚上近9時30分，1輛Tesla（特斯拉）私家車正在荃灣路德圍咪錶停車場倒後泊車，1名戴着眼鏡和耳機的後生仔突然從咪錶位出現走上前，並行到近車尾位置。

Tesla倒後泊車即捱撞

當時Tesla因為需要調整位置，故向左方駛前，未知後生仔是否以為Tesla司機是離開泊車位，他隨即轉彎行至左邊，剛好Tesla再次倒車，險止捱撞。後生仔嚇到後退回泊車格內，抬手擋住疑有碰到車尾，Tesla司機則即時停車，片主座駕的女士見狀，亦嚇到大叫。

後生仔見Tesla停定，打算從右邊方向離開，當時Tesla司機曾降下車窗，疑指責後生仔「唔睇車」過馬路；而後生仔亦不甘示弱，以手指指向Tesla司機，片段至此告終。

網民斥後生仔：累人累物

眾多網民批評男生過馬路方式「累人累物」、「要幾戇X嘅人，先會喺人哋泊位嘅時候行人哋車尾？」、「條友完全無危機意識」、「最好笑就係明明行咗直去就走得，都要再兜返嚟」、「要考牌學做路人」、「佢唔係以為人哋行前攞位，係讓俾佢行？」、「人哋泊緊車，你就小心啲行啦，俾佢撞到受傷就算佢錯晒，賠返錢俾你，你都受咗傷」。

惟有人覺得司機有較大責任避免交通意外發生，「入後波倒後，如果無鏡頭真係睇唔到，所以倒後車要慢」、「佢（後生仔）應該仲未有車牌，唔知咩嘢叫做危險範圍」。

（facebook「車cam L（香港群組）」）