明知她是人妻！仍熱戀兼愛愛　姦夫︰控制不住情感　捱告後悔極了

明知她是有夫之婦，仍然發展不倫戀，終於嘗到苦果！台灣1名男子驚悉妻子出軌，不但提出離婚，更怒告姦夫索償100萬新台幣（約25.5萬港元）。被告堅稱最初不知道女方已婚，後來雖然知道她是人妻，但因「未能控制情感」，仍然和她發生關係，事後已感到後悔。法官日前審理案件，判處被告需賠償25萬新台幣（約6.38萬港元）。



被告明知女方已婚，卻仍和她發生關係，結果捱告。（示意圖/gettyimages）

知道她已婚仍發生關係

案件在台灣士林地院審理，涉事夫妻現已離婚，原告指出前妻和姦夫於2022年11月認識，隨後成為情侶。至2023年2月，前妻到姦夫的住所並發生關係，直到同年3月，姦夫知道前妻已婚，但仍然相約一起逛公園和夜市，而且傳送親密訊息，甚至更在旅館發生關係。原告認為配偶權受到嚴重侵害，因而向姦夫索償100萬新台幣（約25.5萬港元）。

被告辯稱女方目測年輕，而且最初隱瞞已婚，令到他以為對方是單身，因而答應交往。他承認2023年3月間知道女方已婚，這段感情持續1個月左右便結束，其間他「未能控制情感」，再次和女方發生關係，事後為此感到後悔。

法官判處被告賠償25萬新台幣（約6.38萬港元）。（示意圖/gettyimages）

女子認曾隱瞞已為人妻

前妻亦在協議書中承認，一開始的確隱瞞人妻身份，與姦夫交往後曾打算說出實情，但卻不了了之，直到2023年3月才透露已婚。

法官認為，2023年3月前，被告的確不知道女方已婚，但2023年3月至4月期間，被告已經知道女方是人妻，但仍繼續交往大約1個月，其間外出約會、傳送親密訊息，以及發生關係，侵害到原告權益，判處賠償25萬新台幣（約6.38萬港元），案件仍可上訴。

（綜合）