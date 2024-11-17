盲人手機都偷！人妻盜視障人士iPhone　荒謬辯解官不信　下場慘了

手機是現代人的重現財產，對視障人士尤其重要，但台灣1名人妻卻盜走1名視障人士的iPhone，市值3萬新台幣（約7,700港元），她被捕後竟辯稱「有聲音叫我（女賊人）去拿手機，裏面有我先生外遇的證據」。法官翻看現場閉路電視畫面，見到被告犯案前曾經東張西望，相信其意識和控制能力沒有問題，不採納其口供，竊盜罪名成立，判處有期徒刑5個月，易科罰金15萬新台幣（約3.83萬港元）。



黃女辯稱「有聲音叫我去拿手機，裡面有我先生外遇的證據」，因而偷走手機。（示意圖/gettyimages）

行經視障按摩店櫃檯盜走手機

案件在台北地院審理，判決書指出，黃姓女被告家境屬小康，目前無業。案發於今年3月11日晚上10時許，黃女經過台北市大安區1間視障按摩店，發現櫃檯桌放有1部價值3萬新台幣（約7,700港元）的iPhone 8s視障語音手機，私自取走手機，擔任視障按摩師的張姓男子驚覺手機不知所終，隨即報警求助。

警方經調查後拘捕黃女，她辯稱當時已有2至3個月失眠，「有聲音叫我（被告）去拿手機，裏面有我先生外遇的證據，我就去把它拿走了」。

法官裁定竊盜罪名成立，監禁5個月，易科罰金15萬新台幣（約3.83萬港元）。（示意圖/gettyimages）

閉路電視揭案發過程

法官翻查現場閉路電視，發現案發時被告將雙手放在背後，慢慢走近桌上，轉頭望向走廊和店內，一度取起手機，然後放回去，再抬頭再望走廊，最終取走手機。法官看過影片，相信被告知道自己行為違法，四處張望免被發現，意識和控制能力正常，不採納其聲稱「有幻聽」口供。

法官指受害人是視障人士，手機具備語音功能，是其賴以生活的重要工具，但被告卻盜走，故判其竊盜罪名成立。（《盲人阿清》劇照）

法官強調，受害人是視障人士，手機具備語音功能，是其賴以生活的重要工具，但被告擅自偷取弱勢人士生活必需品，雖然她認罪，但至今未有作出賠償，竊盜罪名成立，判處監禁5個月，易科罰金15萬新台幣（約3.83萬港元），案件仍可上訴。

（綜合）