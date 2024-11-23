胎盤可美顏？人妻炒自己胎盤供全家享用：明天變漂亮　網民指噁心

服用胎盤為養顏？台灣有人妻於社交平台分享，誕下第二胎後宣佈「封肚」，加上好奇心驅使下，決定於分娩後將胎盤帶回家，並以麻油三杯的方式煮炒。她拍片上傳到社文平台，可見她和家人一起享用「胎盤料理」，有長輩為了養顏美容，笑稱「為了年輕10歲，我再一塊」、「我們期待明天變漂亮喔」；亦有孩童「食過返尋味」，形容胎盤口感像豬肺，吃起來很脆，再帶一點嚼勁，不過有網民就表示難以接受，「天啊，第一次看料理胎盤」、「覺得好噁」。



註冊中醫師關應春指，母體娩出胎盤時為紅色，稍放置即轉紫色，故稱「紫河車」。河車有補氣養血，益精補腎的功效，其味甘、鹹，性溫。現代藥理研究證實紫河車含有干擾素、激素、免疫因子、細胞因子、酶及酶抑制劑、微量元素以及膠原蛋白等活性物質。民間亦有傳它有養顏、治產後乳少、精血虧虛的不孕等。



台灣有人妻產後向醫院要回胎盤，並加薑炒香製「胎盤料理」。（「IG＠linda.kaniel」影片截圖）

醫院簽署同意書領走胎盤

「有人會想嘗試自己的胎盤嗎」，該台灣人妻於Instagram（IG）帳號「linda.kaniel」發帖，並稱「人生第一次吃自己的胎盤？！」。她透露因為於網上看到有人以蓮花生產（又稱「蓮花分娩法 (Lotus Birth)」，是指不剪斷臍帶，讓臍帶自然斷裂的生產方式），再將胎盤埋在院子，遂於生產當天，鼓起勇氣跟醫院要回胎盤，但因胎盤屬於醫療廢物，所以她需要簽署同意書才可以領走胎盤。

樓主指「胎盤比我想像中大好多」，約2個成人手掌大小。她續稱，由於寶寶是透過胎盤獲取母體提供的血液營養和氧氣，所以胎盤不只很重，表面亦有很多血，她烹調時需要先把血清洗乾淨，再用麻油三杯的方式煮炒。

+ 7

長輩為養顏美容 吃掉全盤胎盤

從其上傳的影片可見，她將胎盤切件，並加入薑一起炒香，再拿給家人吃，有男童更「食過返尋味」，而長輩方面則覺得胎盤口感像豬肺，吃起來很脆，再帶一點嚼勁，當中有人為了養顏美容，把一整盤都吃完，笑稱「為了年輕10歲，我再一塊」、「我們期待明天變漂亮喔」。

網民：好噁

有網民對進食胎盤表示好奇，「那麼大一塊喔？可以問醫生，可以幫忙切小塊嗎？」，亦有人分享會將胎盤儲存至家裏院子，「我3胎胎盤都帶回娘家埋在菜園裏！聽說也有小部份中醫會幫忙做成藥丸服用」。惟有人對吃胎盤舉動感到震驚，「天啊，第一次看料理胎盤」、「覺得好噁」。

孫慧雪曾以胎盤製膠囊補身

其實香港藝人孫慧雪去年生第二胎時，亦曾於社交平台分享坐月的心得，並提及曾以自己的胎盤製作膠囊補身，她當時貼出圖片，並稱「我啲胎盤製成了粉紅藥丸！我老公上網幫我搵咗專人將胎盤製成藥粉補身」。

藝人孫慧雪曾以自己的胎盤製作膠囊補身。（facebook@Snow Suen 孫慧雪)

班傑製「胎盤料理」 助太太產後復原

台灣藝人班傑亦曾於太太分娩後，因聽說吃胎盤可以幫助產後復原和催乳，故請醫護人員將太太的胎盤和臍帶交給他。他上傳烹調胎盤影片到IG，可見他先將胎盤洗淨切件，然後汆水，連同切好的三色椒、洋蔥、薑落鑊炒香，再把已汆水的胎盤混合一起炒，加入鹽和黑椒調味即可。他之後和太太一起品嚐，形容胎盤跟鴨血很像，有一點黏土的口感，像是腳筋跟豬肝綜合體；班傑太太原以為腥味會很重，但吃後發現沒有腥味，「這（胎盤）比較好吃，脆脆的」。

+ 5

中醫師：胎盤有補氣養血，益精補腎的功效

據註冊中醫師關應春指，紫河車是健康的人類產婦娩出的胎盤。根據《本草綱目》解釋：「天地之先，陰陽之祖，乾坤之始，胚胎將兆，九九數足，胎兒則乘而載之，其遨游於西天佛國，南海仙山，飄蕩於蓬萊仙境，萬里天河，故稱之為『河車』。」而母體娩出時為紅色，稍放置即轉紫色，因此稱為「紫河車」。

關醫師指，紫河車有補氣養血，益精補腎功效，其味甘、鹹，性溫。現代藥理研究證實紫河車含有干擾素、激素、免疫因子、細胞因子、酶及酶抑制劑、微量元素以及膠原蛋白等活性物質。民間亦有傳它有養顏、治產後乳少、精血虧虛的不孕等。

台灣婦產科名醫蘇怡寧醫師曾於專頁發文，對他人想烹調胎盤食用表示「你爽就好，不用在乎別人」。（FB「蘇怡寧醫師愛碎念」圖片）

台灣婦產科名醫蘇怡寧醫師過往曾在社交平台專頁發文，回應網民私訊詢問有關料理胎盤內容。蘇醫師指，胎盤理論上是一種肉，若想烹調食用「我當然沒意見，也管不着」。至於產婦想於產後帶走胎盤，他並未表示反對，不過就強調「不要玩一玩再丟回來給我們，帶走就請自己處理後續，謝謝」。

蘇醫師表示，實際上吃胎盤的人很少，「但你爽就好，不用在乎別人」。至於胎盤是否為污穢的東西，以及「屬於誰的肉」，他指寶寶在媽媽子宮裏若然沒有健康的胎盤，是絕對活不下去；而胎盤不是媽媽的肉，「嚴格說起來算是寶寶的肉？」，以DNA來源來看和寶寶是一樣的，因為胎盤是在胚胎很早期即分化出來的。

（Instagram＠linda.kaniel）