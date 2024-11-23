核突！女友出國只帶1套內衣褲　穿6日拒清洗　潔癖男友聽解釋崩潰

1套內衣褲着足6日？台灣有男生大呻，指與女友同居後發現對方衛生習慣其差無比，不但碗碟擺放3天不洗、垃圾廚餘擺放1個星期不丟，最近兩人去日本旅遊時，對方竟稱「日本都乾冷不會流汗，完全沒必要增加行李重量」，故未帶備其他內衣褲，實行「一套內衣褲走天涯」，旅途亦未有打算清洗內衣褲，令有潔癖的他很崩潰，故對自己以及女友感情起疑問，「難道是我們不適合嗎？」。



許多網民難以接受樓主女友惡心行徑，「我也不算太潔癖，但這太誇張了……」、「女生本來就很容易得婦科病，要注重清潔」。有人則建議樓主應考慮分手，「衛生習慣從幼兒期就養成改不了……只能微調整互相配合，如果你們同居、結婚，還是不要期望別人改變吧」。



台灣有男生和女友去旅遊，驚揭對方「一套內衣褲走天涯」穿6天，且拒清洗感崩潰。（GettyImages／示意圖）

同居後發現女友不修邊幅

該男生在Dcard以「女友衛生習慣太差想分手…」為題發帖，指和女友同居後發現很多交往時不會發現的問題，他一直以為女友「都是香噴噴的漂亮女孩」，同居後才發現她為人其實不修邊幅，比如碗碟會擺放3天不洗、垃圾廚餘放1個星期不丟、洗澡後不會撿起排水孔的頭髮等等，令有潔癖的他快要瘋掉。樓主指，雖然他開口要求女友做好清潔，對方未至於充耳不聞，但感覺對方內心會認為自己小題大作，兩人感情亦因而降溫。

女友出國只帶「1套內衣褲」兼拒清洗

不過令兩人冷戰的導火線是上月到日本旅遊時，他發現女友「只帶一套內衣褲」，亦即是出發時穿在身上那套，他於是詢問對方原因，女友回覆指「日本都乾冷不會流汗，完全沒必要增加行李重量」，如此解釋讓樓主難以接受，「我想到要跟穿了6天同樣內衣褲的人躺在同一張床上，真的很不能接受」。

女友解釋「日本都乾冷不會流汗，完全沒必要增加行李重量」。（GettyImages／示意圖）

兩人冷戰 感情現危機

樓主遂詢問對方，是否每天穿着內衣褲過後都會清洗再晾乾，惟女友稱因為其使用的是鋼圈內衣，太常清洗會容易變形，即使他提出可幫對方購買快乾的無鋼圈內衣，甚或幫對方清洗，女友則以「不想給別人清潔私密衣物」為由拒絕。樓主直言「我當下實在是有點生氣」，認為女友和他交往前就知道他有潔癖，捫心自問日常已經非常遷就對方「隨意」，家事都是他處理，只要求她打理好自己便夠。

樓主續稱，兩人冷戰將近一個月。他腦海近日不斷浮現「難道是我們不適合嗎」的想法，既會反省是否自己太龜毛（吹毛求疵，或過度注重細節），但又覺得女友未有體諒他，雖然他偶爾會想起交往時甜蜜的場景，但同時覺得「這段感情好像走不下去了」，故詢問他人意見。

樓主認為自己和女友衛生習慣懸殊，腦海不斷浮現「難道是我們不適合嗎」。（《原諒他77次》劇照）

女友行徑遭斥惡心

許多網民直斥樓主女友行徑惡心，「我也不算太潔癖，但這太誇張了…」、「出國只帶一套蠻惡心的，內褲穿一個禮拜是三小，根本就不是出不出汗的問題欸」、「就算天氣乾冷，還是可能會有沾染皮脂、汗、分泌物」、「內衣可以去當地買回台灣，順便汰換掉舊的，內褲可以買免洗內褲，每天用完丟掉根本不佔空間」、「女生本來就很容易得婦科病，要注重清潔」、「不曉得為什麼，這篇文字感覺有海鮮壞掉的味道」。

網民1原因力勸分手

另有網民建議樓主應和女友分手，「你看起來忍很久了，趕快分手讓自己解脫」、「對，不適合，每天穿同套內衣褲的人，我完全不想靠近，超惡心，私密處超髒」、「衛生習慣從幼兒期就養成改不了……只能微調整互相配合，如果你們同居、結婚，還是不要期望別人改變吧」、「生活是一輩子，生活習慣差太多，愛只會被磨掉」。

（Dcard）