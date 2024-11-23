面試題目：水餃是男人還是女人？應徵者機智回應　主管叫好即取錄

面試是挑戰應徵者反應來篩選。內地有跨國企業聘請銷售主管，面試官先後向3名求職者發問同一條問題，「餃子是男人還是女人？」，前2人回答不出來，讓面試官不滿意，至第3名求職者給出十分機智的答案，讓他不禁起身拍掌讚好即時錄取。



有內地媒體報道，內地某跨國企業要招聘銷售主管，由於該公司規模寵大，待遇很好，吸引了大批求職者應徵。面試官經2輪面試後，篩選出3位比較優秀的應徵者，進行最後一輪面試以決定哪位最適合。

面試官向3位應徵者提出同1條問題：「餃子是男人還是女人？」第1位博士生回答，「餃子就是餃子，這是根本沒有生命，還分什麼男人、女人？你搞錯了吧，確定這道問題沒有搞錯？」，而第2位是在外國學成回來的應徵者回答，「請問這問題與這份工作有什麼關係？如果沒有，我拒絕回答這樣拉低我智商的問題」。

第3位縱橫職場十多年的應徵者這樣回應，「其實按道理來說，水餃沒有生命，所以沒男女之別，但如果從腦筋急轉彎的角度來說，餃子其實是男人，因為餃子有包皮」。面試官聽罷拍手叫好，立刻錄取這面試者。面試官事後解釋，銷售主管1職屬企業中的管理層，不僅要有大膽創新的思維，還須具備變通能力，因為公司請他就是為公司解決問題。