全素婚宴！喜帖沒說明食齋　新娘兄搬來這款食物反擊　她崩潰嚎哭

不少人推崇素食，認為可以吃得更健康，但要他人陪「食齋」，卻未必人人能接受。美國1對崇尚素食的新人舉辦婚宴，故意在喜帖上沒有寫明是全素宴，但卻是精心炮製，花費1.5萬美元（約11.8萬港元）精美準備素菜食物，希望所有賓客「能夠不帶偏見享受」。惟婚宴期間，新娘見到其兄長不在主家席，20分鐘後卻驚見對方聯同其他男親戚手持20個大薄餅進場，向分發給其他賓客，更宣稱「向任何人派發真正食物」。



當新娘質問兄長為何購買簿餅時，兄長轉述阿姨所言，「所有食物都是蔬菜，不能讓人們在婚宴上挨餓」，奶奶更在社交媒體表示薄餅拯救了兒子婚宴。新娘因一番心意被糟蹋，激動到在房內狂哭，丈夫唯有叫大舅和該批男親友離開，令到雙方不歡而散。



新娘事後在網上發網中呻慘，但許多網民都不支持她的安排，「一開始不說明是全素宴，你才有問題」、「薄餅已經算好，如果是我，會手持燒豬入場」、「想不到舉辦婚宴都要考牌」。



1對新人故意沒有在喜帖上寫明是全素宴，希望所有賓客「能夠不帶偏見享受」精心泡製的素菜食物，結果令自己婚禮炮湯。（示意圖/gettyimages）

與廚師構思5道全素餸菜

28歲新娘在「Reddit討論區」交代事件，表示約3年前和30歲男友開始茹素，近日舉辦婚宴，決定設全素宴，更花了數個月時間，與1位出色廚師構思了5道餸菜，例如松露燴飯和烤蔬菜餡餅，花費高達1.5萬美元（約11.8萬港元）。

他們故意不在喜帖上提及是全素宴，「希望人們能夠不帶偏見地享受」，強調無論任何飲食習慣，其婚宴每道餸菜都是經過精心設計，她認為非常美味。

婚宴每道餸菜都是經過精心設計，樓主認為非常美味。（示意圖/gettyimages）

新娘兄長大派簿餅

婚宴當晚最初都尚算順利，但樓主注意到其32歲兄長不在主家席，約20分鐘後，樓主驚見兄長和其他同輩男親戚拿着20個大薄餅進場，更開始向賓客分發，明言「向任何人派發真正食物」，連餐飲服務人員都看得尷尬。

當樓主質問兄長時，他表示阿姨向他發送短訊，抱怨「所有的食物都是蔬菜，不能讓人們在婚禮上挨餓」，奶奶更在facebook表示，其兒子的婚禮「被薄餅拯救了」，因為新娘試圖「強迫每個人吃草」。

新娘兄長和其他男親戚拿住20個大薄餅進場，更開始向賓客分發，明言「向任何人派發真正食物」。（示意圖/gettyimages）

親友斥無預先通知是全素宴

昂貴素食宴完全被食薄餅搶風頭，賓客更在場拍照，將素食當作笑話，樓主難過得在房中嚎哭，丈夫則要求大舅和該批男親戚離開，即時引起一場風波。現場有一半親友批評他們「自以為是」、「將自己飲食習慣強加給每個人」，更指他們應該事先通知是全素宴。

帖文引來大量網民留言，許多人直指樓主是自食其果，「如果鍾意食肉，真係多得你唔少」、「拎薄餅已經仁慈，我會拎豬牛雞鴨鵝入嚟」、「阿哥做得好，奶奶寫得好」。

（Reddit討論區）