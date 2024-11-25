巴士冷氣風口組件掉落！女乘客1原因避「中頭獎」　這東西成焦點

公共交通工具涉及市民安全，理應注重維條保養，惟網上流傳照片，指有女乘客乘搭巴士時，近車頂位置的冷氣風口組件突然「成個跌咗落嚟」，樓主指出「好彩個女乘客坐出邊」，即坐在靠近走廊的座位，所以沒有被砸中，「如果坐入邊（靠窗位置），一定成個砸落個頭度」。



網民看過相片都感到震驚，「使唔使照磁力共振？」、「分體式冷氣」，有人認為如有乘客受傷，巴士公司必須賠償，「扑中就巴士公司送錢」、「跌落個頭度咪有錢賠囉」。不過，有人則「錯重點」，留意到座位上有Chiikawa圖案的環保袋，笑言「好彩冇打中Chiikawa」。



安裝在巴士近頂位置的冷氣風口組件跌在靠窗座位，旁邊有近期大熱的Chiikawa圖案的環保袋，竟然成為焦點。（facebook群組「全港違例抄牌提示區」圖片）

樓主在facebook群組「全港違例抄牌提示區」上載圖片，可見冷氣風口組件跌在靠窗座位，組件上有個小風口，相信本身安裝在近車頂位置，疑螺絲鬆脫而掉落，其原有位置則露出整個出風口，而組件旁邊有近期大熱的Chiikawa圖案環保袋。

該冷氣風口組件本身安裝在近車頂位置，疑螺絲鬆脫而掉落，其原有位置則露出整個出風口。（facebook群組「全港違例抄牌提示區」圖片）

有網民指巴士公司有責任確保車廂安全，又指該組件體積雖然不算大，但砸中頭部亦可能令人受傷，認為「投訴巴士公司」、「扑中入院等收錢」，又認為應全車檢查，以免再生意外。不過，亦有人認為該組件不會每天都檢查，「以為跌乜，丁屎咁細跌落頭都唔傷呀」、「出風口呢件嘢好小事啫，咁都要放大嚟做」。

（facebook群組「全港違例抄牌提示區」）