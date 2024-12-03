香港鹹濕佬世一？港女呻露少少即被大叔掃射式瞄準　被視姦感不安

出街被阿叔眼睛「掃射式瞄準」？有女大學生發文大呻，稱會穿「露到少少出嚟」的上衣，行街時經常被大叔「瞄」最少5秒，男友曾目睹「啲阿叔對眼真係掃射式瞄準」她，連男生都覺得不適，去旅行從未遇此情況，斷言「香港鹹濕老世一」。帖文引起熱議，不少網民認為香港大叔「視姦」問題嚴重，「用啲成世未見過女嘅眼神望住自己」、「完全明白但都唔知可以點處理」，但也有網民認為「點解唔望得？你只係用人哋年齡外貌主觀咁判斷佢意淫緊你」。



樓主有時會穿著「只係露到少少出嚟」的上衣逛街，就被街上「啲阿叔對眼瞄着」。（《愛妻物語》劇照）

被大叔雙眼掃射式瞄準最少5秒

樓主在Dcard討論區以「香港鹹濕佬真係好x癲」為題發文，指自己有時穿的上衣領口較低，「只係露到少少出嚟」，行街仍會被大叔們𥄫，「講緊係個視線喺你身上維持最少5秒，嗰個眼神係令到人覺得好唔舒服」。男友都留意到同樣問題，「佢話見到啲阿叔對眼係真係掃射式瞄準我，佢話佢係男仔都覺得唔舒服，老一輩嘅阿叔望得喺猖狂啲」。

樓主續指，街上有漂亮女生時年輕男生或者她本人都會忍不住看，「但唔會望得咁明顯令到人哋都唔舒服」，去旅行未遇過這問題，「好明顯係香港阿叔先至有呢個習慣」。許多人批評香港女生對視線敏感「反應太大」，「但你望嘅時候都尊重吓人哋，偷偷地咪算囉，你望得咁明顯，慌死人哋唔知道你係鹹濕佬」，認為「香港鹹濕老世一」。

樓主希望大家想望都稍為收斂，最後更指「香港鹹濕老世一」。（示意圖/GettyImages)

網民：畀人視姦真係好唔舒服

帖文引起網民熱議，不少女生深有同感，「其實唔係唔望得，但係用啲成世未見過女嘅眼神全身掃描咁就kick啲啫，就算我係kamＸ畀你咁樣望都有啲唔係太舒服咁囉」、「完全明白但都唔知可以點處理，直接同佢講又會覺得好尷尬，但畀人視姦真係好唔舒服」，又反擊支持視姦大叔的男網民「體驗咗先好同我講阿伯望人係自由」。

但也有男網民認為大叔無問題，「你有着咩衫嘅自由，呀叔都有控制自己視線嘅權利 」、「後生仔練大隻之後女仔咪一樣猛咁望」。

（Dcard）