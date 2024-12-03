女藝人「吃了」雙胞胎姊妹！身有2截膚色似胎記　全球僅百宗病例

美國1名多棲發展的女藝人自小有2截膚色，家人都以為只是類似胎記，但她長大後身體出現各種問題，求醫後證實她原來曾經有1名雙胞胎姊妹，但她在母體內把對方「吸收」了，即出現醫學上罕見的「嵌合現象」（Chimerism），全球僅有大約100宗個案。由於女子有2組不同血型和DNA，所以出現健康問題，目前需要服用補充劑保持健康，但她沒有氣餒，反而一直積極對外公開自身遭遇，希望更多人了解嵌合現象。



泰勒自小有2截膚色，左邊腹部膚色較深，求醫後證實她原來曾經有1名雙胞胎姊妹，但她在母體內把對方「吸收」了，即出現醫學上罕見的「嵌合現象」。（Taylor Muhl instagram圖片）

出身演藝世家 父親亦是藝人

41歲泰勒（Taylor Muhl）出身於演藝世家，其祖父愛德華（Edward Muhl）是環球影業製作主管，泰勒父親亦是藝人。

泰勒的母親於1983年懷孕，當時沒有進行任何超音波掃描，所以不知道自己懷了雙胞胎女兒，她甚至選擇在家分娩，最後只產下泰勒，當時助產士和泰勒家人留意到其左邊腹部膚色較深，起初以為只是胎記，家人如常照顧泰勒，自小培養其藝術觸覺，包括安排學習跳舞。

泰勒長大後開始多棲發展，成為模特兒、歌手和作詞人，她接受不同媒體訪問，而且樂於在社交媒體公開自己情況，希望更多人了解嵌合現象。（Taylor Muhl instagram圖片）

身體左右大小不同

雖然身上有1條明顯直線分開2截膚色，但泰勒如常生活，一度嘗試用雷射去除較深膚色，但過程痛苦，而且失敗收場。泰勒長大後開始多棲發展，成為模特兒、歌手和作詞人，但身體開始出現大大小小不同疾病，左邊身體連同手腳比右側較大，她對某種食物和昆蟲叮咬過感，但敏感情況在左右兩邊身體的反應不同。

驚揭把雙胞胎姊妹「吸收」

泰勒最初以為自身免疫系統較差所致，直到20多歲求接受檢查，才偶然發生真相，醫生證實是醫學上罕見的「嵌合現象」（Chimerism），全球僅有100名「人體嵌合體」（Human Chimera），換言之，泰勒曾經有1名雙胞胎姊妹，但她們同在母體期間，對方被她「吸收」，相信左側較深膚色屬於其雙胞胎姊妹。

泰勒（右）出身於演藝世家，其父親（左）同是藝人。（Taylor Muhl instagram圖片）

擁有2組不同DNA和血型

由於泰勒擁有2組不同DNA和血型，不同免疫系統互相攻擊，導致她出現健康問題，她需要服用強力益生菌和維生命補充劑，以維持身體健康。

泰勒接受不同媒體訪問，而且樂於在社交媒體公開自己情況，包括展示2截膚色，希望更多人了解嵌合現象，雖然身體特別情況難免令她感到沮喪和疲憊，但她仍對自己病情持開放態度，她更笑言自己都想有兄弟姐妹，自己卻是「自己雙胞胎」。

（綜合）