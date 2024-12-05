地下鐵碰着她！少女與大媽穿同款紅裙　撞衫咁反應　網民：穿越了

在公眾地方撞衫固然尷尬，如果雙方對比強烈可能變成爆笑場面！網傳１名少女穿上紅色連身長裙坐地鐵時，竟發現與身旁的大媽撞衫，雙方都穿上同款紅裙。大媽當時在專注地看手機，沒有沒有發現旁邊有個「少女版」的自己，但讓少女卻感到十分尷尬，不禁轉身失笑，似是看到30年後的自己一樣，畫面更寫上「這是多大的緣分才能這麼巧」來諷刺這幕。



帖文一出笑翻網民被瘋傳，不少人留言指「不用尷尬，大方的站在一起，別人會以為妳們穿母女親子裝」、「右邊廠商示範，左邊你本人」、「這故事告訴我們，衣服千萬別買暢銷款」、「一定是穿越劇橋段」。



網民指有關片段於今年8月曾在內地網上流傳，據報拍攝地點是雲南，而列車上亦有簡體字，近日因被台灣網民翻傳再度瘋傳。



少女上地鐵後，驚覺與大媽穿同款紅裙，不禁掩嘴失笑。（影片截圖）

大媽專注看手機未，似有發現撞衫事件。（影片截圖）

紅裙少女為撞衫掩面尷尬失笑

台灣有網民在Facebook上傳影片，只見地鐵車廂內出現尷尬又爆笑的一幕。從影片可見，穿紅色連身長裙美少女站在列車門前的位置，不斷向右望並掩嘴失笑，而鏡頭移向左邊，即見有名在附近站着的大媽與少女撞衫，身穿與少女同款的紅色連身長裙。

少女感到十分尷尬，多次轉身失笑，不過大媽當時正專注地看手機，似乎沒發現撞衫這尷尬事。而拍片者將當下的情景在網上發布，更寫上「這是多大的緣分才能這麼巧」來諷刺這幕。而影片見到，最終少女與大媽「相認」，兩人在車廂內並排而座，猶如一對「孖公仔」，場面相當有趣，而少女更忍不住狂笑。

最終少女與大媽「相認」，兩人在車廂內並排而座，猶如一對「孖公仔」，場面相當有趣。（影片截圖）

最終少女與大媽「相認」，兩人在車廂內並排而座，猶如一對「孖公仔」，場面相當有趣。（影片截圖）

最終少女與大媽「相認」，兩人在車廂內並排而座，猶如一對「孖公仔」，場面相當有趣。（影片截圖）

不少網民作出正面評價，「一件衣服穿出不同的味道」、「這洋裝老少咸宜，讚」。（影片截圖）

不少網民作出正面評價，「一件衣服穿出不同的味道」、「這洋裝老少咸宜，讚」。（影片截圖）

網民：賣家照跟買家照同框

帖文引來不少網民留言，有人笑言「賣家照跟買家照同框」、「不用尷尬，大方的站在一起，別人會以為妳們穿母女親子裝」、「右邊廠商示範，左邊你本人」、「這故事告訴我們，衣服千萬別買暢銷款」。

不少網民作出正面評價，「一件衣服穿出不同的味道」、「這洋裝老少咸宜，讚」、「小妹子，學着點，看那大媽多淡定的」。