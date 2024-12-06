黃大仙食客去冰室拒搭枱　斥職員1句話態度差　網民唔撐：走把啦

香港食肆空間有限，和其他人「搭枱」經常發生。有港人網民匿名表示，日前打算進入黃大仙1間著名冰室午膳，要求「可否唔搭枱？」，聲稱職員回應指「唔好食」，樓主批評「服務態度勁差」。大量網民笑言「其實去得呢啲地方食，就預咗要搭枱啦」、「唔搭枱可以，但要包場」、「佢無講錯，你都喺走把啦」。



樓主早前打算進入黃大仙1間冰室午膳，要求「可否唔搭枱？」，詎料職員回應「您唔好食」。（《阿媽有咗第二個》電影劇照）

職員回應：您唔好食

樓主在facebook群組「飲食黑店大全(全港食店質素/價錢/服務關注組)」匿名發文，表示早前獨自到黃大仙1間著名冰室午膳，向職員詢問「可否唔搭枱？」，樓主稱職員「您唔好食」，樓主認為職員「服務態度勁差，可能太好生意了」。

帖文引來許多網民討論，大部份都不認同樓主，又指他不敢用真名發言，「匿名你話乜都得，午飯時間食茶餐廳同冰室點可能唔搭枱呀！咁你睇戲要買埋左右位！」、「繁忙時間阻人做生意」、「你唔想搭枱好易，叫到成枱都係嘢食，咁想搭都搭唔到啦！」、「買2餸飯返屋企咪唔駛搭枱！」。但亦有網民認為職員的態度的確欠佳，「如果真係叫你唔好食，態度有問題」。

（facebook群組「飲食黑店大全(全港食店質素/價錢/服務關注組)」）