1993年未開封可樂！事隔31年出土　收藏家狂喜　網民：仲有無氣？

許多酒類是愈陳舊愈值錢，但放了30多年的可樂呢？有網民在社交網站上載相片，分享在港島東區山上「執到好嘢」，樓主稱自己有收集懷舊飲品包裝的嗜好，早前特意走上山尋寶，結果發現2支在1993年8月過期的500毫升膠樽裝可樂，即事隔最少31年後被尋獲，雖然包裝紙稍有殘缺，但樽身完整未開封，讓樓主感到十分驚喜，立即發相分享這份喜悅。



帖文一出即被瘋傳，引起網民哄動，不少人留言笑稱「小學旅行時漏咗無拎，好彩仲喺度」、「要支82年嘅可樂」、「你可以不喝，但一定要請你的朋友喝」，而且不少人最關注是該2支可樂「仲有無氣？」。



樓主在東區山上執到2支93年到期的未開封可樂，雖然包裝紙稍有殘缺，但樽身完整未開封，十分罕見。（Facebook圖片）

可樂膠樽完好無缺

有網民早前在Facebook群組「Oh Yes！有野執（報料群組）」上發相，表示「執到2支93年未開封可樂膠樽」，樓主幽默地問「邊個係東區山上面漏咗兩支可樂？」，他指自己有儲懷舊飲品包裝的嗜好，因而特別走上港島東區的山上尋寶。

從照片可見，該2支膠樽可樂容量是500毫升，樽身設計早已絕跡。而這2支可樂均未開封，樽蓋顯示的食用有效期為1993年8月12日，加上表面上差不多完好無缺，只是樽上的招紙有些位置破裂，但內裏的汽水絲毫沒有減少，讓樓主大為驚喜。

樽蓋顯示的食用有效期為93年8月12日。（Facebook圖片）

網民童年回憶返晒嚟

帖文一出引起網民哄動，不少人紛紛留言笑稱「要支82年嘅可樂」、「小學旅行時漏咗無拎，好彩仲喺度」。不少人關注該2樽可樂「仲有無氣？」，因而鼓勵樓主打開品賞一下30年前的可樂味道，「飲番啖睇吓夠唔夠味」、「露一手，飲一口」，「飲咗佢可以返去1993年」、「你可以不喝，但一定要請你的朋友喝」。

有人認為保存得這麼好，「見證了膠之强大，哈哈」，「可以攞去M+展覽」，有網民被勾起童年的快樂回憶，「果期嘅圓底肥仔樽最靚，好多同學用嚟做水樽帶返學，我又學人咁做，頭一兩日個樽啲水會有陣可樂味」。