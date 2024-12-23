逆齡外婆！42歲美魔女抱孫女被誤認靚媽　網民震驚：根本是高中生

世上竟有這魔年輕漂亮的外婆？台灣1名逆天美魔女令女兒尷尬不已，該名女兒在社交平台發文並附上照片，分享42歲「美魔女」媽媽親惹起的尷尬搞笑事。樓主當日與媽媽帶同初生的女兒去戶政事務所報戶口，沒想到職員竟將外婆誤以為是女嬰的母親，當樓主澄清自己才是媽媽時，竟令職員十分驚訝，對方還指以為她們是姊妹。

該外42歲外婆的相片即時惹起網民哄動，「這個外婆太逆天了」、「天哪，妳媽根本高中生」、「太會保養了吧」，也有人認為「其實也不是逆天，而是妳媽太早生妳了吧」。



26歲樓主抱着愛女合照，她表示與媽媽外出常被人誤會是姊妹。（Facebook圖片）

職員誤以為母女是姊妹

台灣有女子在Facebook群組「爆廢公社」發文及上載相片，題為「太不公平了，我太吃虧了」。樓主表示自己26歲，而媽媽只有42歲，而樓主早前誕下女兒，便與媽媽一起去戶政事務所登記，樓主當時讓媽媽抱着女兒，結果女職員誤以為外婆是女嬰的母親，樓主急急澄清她才是女嬰的媽媽，惟女職員十分驚訝，更指出以為她們是姊妹。事件讓樓主感到尷尬又無奈，更形容「媽媽看起來太年輕的困擾，就是一起出去常被誤會」。

樓主續指母親太逆齡，常會引起誤會，記得有次母親節一家去吃牛排慶祝，店員直接問她「誰是媽媽？」，讓她直呼「禮貌呢？」。

42歲的外婆抱着孫女外登記戶藉，被女職員誤以為是女嬰的母親，令樓主十分尷尬。（Facebook圖片）

外婆逆齡相片惹網民起哄

而當樓主上載母親的照片後，引來不少網民起哄，紛紛大讚樓主母親「太會保養了吧」」、「這不科學」、「這個外婆太逆天了」、「天哪，妳媽根本高中生」、「等等...我數學不好，我是不是誤會了什麼？」。也有人讚樓主也十分年輕，「一臉稚氣臉的媽媽」、「媽媽看起來不到30耶」。

不過有網民留言「我跟妳媽一樣年紀我兒子才5歲」、「其實也不是逆天，而是妳媽太早生妳了吧」、「16歲就生妳，真的辛苦了」、「妳媽15歲懷妳，16歲生妳，也是蠻厲害的」、「其實是16歲就生妳的關係，所以這很正常」。