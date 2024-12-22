老細已經唔喺度！冬至前客戶急尋老闆　聽1句當「死訊」誤會大了

廣東話博大精深，有不少句子更可以有無限意思，就聽者的理解程度可能引起誤會！近日有打工仔發帖講述趣事，指老闆在冬至前夕放大假至聖誕後，剛巧有熟客多次致電急尋老闆，他代接電話時表示「老細已經唔喺度喇」。沒想到熟客聽後誤會成「老闆已離世」，慨嘆稱「做冬前搞啲咁嘅嘢」，還十分擔心公司運作。樓主急忙向客人解釋真相，卻也害怕對方會向老闆「報寸」，指他大時大節「咀咒」老闆逝世。



有打工仔發帖稱老闆放大假，剛巧有熟客多次致電急尋老闆，他代接電話時表示「老細已經唔喺度喇」，沒想到熟客誤會成「老闆已離世」，鬧出笑話。（《喜劇之王》劇照）

該名網民在社交平台Threads「奴工處」專頁發帖，稱冬至前夕老闆放大假，並於上午離開公司，剛巧有名熟客因為有緊急工作，下午打電話來想找樓主老闆洽談。樓主見對方已經數次來電，於是決定幫忙接聽，並告知老闆已放假，「唔好意思呀，老細已經唔喺度喇」。

客人誤會「老闆已死」

客人震驚急問「吓！咁突然嘅！幾時嘅事？」，樓主遂表示是上午的時候，沒想到客人卻回應，「哎呀，做冬前搞啲咁嘅嘢」。樓主滿腦疑惑，不知老闆冬至前放假有何不妥，下秒就聽到客人詢問，「你哋點算呀？間公司之後仲點運作呀？」。

樓主這才明白對方將「老細已經唔喺度」誤會成「老闆已離世」，於是馬上解釋老闆放假到聖誕後才復工。客人也恍然大悟，還略帶怪責說「講好啲呀嘛！大時大節，以為佢大吉利市咗！」。而樓主事後有些焦慮，怕該名熟客會「報寸」，向老闆說「講我咒佢死咗」。

樓主擔心客人會告訴老闆，因而得罪老闆。（《上司實習生》劇照）

帖文引起網民熱議及分享，大批網民高呼「爆笑」，也有人覺得樓主老闆可能會從熟客口中得知詳情，笑指樓主「慘了」。另外，有網民就覺得樓主不應該如此回答，「正常都唔會咁答啦」。

（Threads「奴工處」）