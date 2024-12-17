少女凌晨歸家！驚見大叔拖鐵鏈跟入𨋢：小妹妹唔使驚　後續他心慌

午夜時分，少女獨自歸家，寒風淒冷，她心驚膽戰中回頭一望，竟見1名大叔拖着鐵鏈跟在身後。她急步登上升降機，只想着盡快回家，沒料到鐵鏈大叔擋住升降機門框，就這樣跟着進來。



少女萬分驚恐，望着那條鐵鏈嚇得身體顫抖，此時大叔對少女露出笑容，拿起鐵鏈說：「小妹妹，唔使驚喎，你睇下……」少女聽到那句「唔使驚」，心底卻是更驚，正想呼喊之際，大叔已搶先回頭，望着手上鐵鏈，然後大驚呼叫：「X街！我隻狗呢？」



少女獨自夜歸，見到有大叔拖着鐵鏈尾隨，當然嚇破膽。(電影《門鎖》劇照)

網上流傳不同版本

以上故事的不同版本近日在threads平台上瘋傳，內容大同小異，網民大讚創作者「很有才」，短短篇幅已有齊「起承轉合」，而且「結局估佢唔同，次次睇完都忍唔住笑」。

少女獨自夜歸，見到有大叔拖着鐵鏈尾隨，當然嚇破膽。(電影《門鎖》劇照)

網民分享被當怪人經歷

有網民指夜歸女子要提高警覺實屬常識，而且「凌晨１時拖狗行街，本身就係怪，個女仔驚正常」，更有人分享被當怪人的經歷，「我試過尖沙咀同fd食完飯搭車返屋企，有個女仔行喺我前面，搭到返屋企個站又一齊落車。去到屋苑範圍，佢開始跑，我繼續用自己嘅步伐行到電梯大堂，見佢喺度等緊𨋢。大佬我都係喺度住㗎」。

（Threads）