聖誕節│聖誕郵筒照瘋傳網民讚好靚　真身是這樣！全港70個附位置

免費、有聖誕氣氛、適合打卡，哪種東西集齊3大優點？有市民日前發帖，分享寓所附近出現「聖誕郵筒」，筒頂為聖誕樹，筒身亦變成聖誕造型，大讚「好靚！日夜經過都影吓」。不少網民都認同這個郵筒有聖誕氣氛但從未見過，更有「野生捕獲」的網民發現筒身根本無法投入信件，懷疑單純裝飾用。事實上，這些是香港郵政聯乘旅發局推出的70個聖誕樹郵筒，原為供郵差暫存郵袋的紫色郵筒，並非用作寄信，而位置偏佈港九。



有市民野生捕獲「聖誕郵筒」大讚漂亮，不少人好奇在哪找到。（親子王國圖片）

樓主在親子王國討論區上傳照片，分別於日夜拍攝路邊1個聖誕裝飾郵筒，筒頂有棵聖誕樹，筒身則有迷李版聖誕老人，造型可愛，她問「你屋企附近有無聖誕郵箱？」，透露住所附近剛好有聖誕郵箱，「好靚！日夜經過都影吓」。

其他網民分享在不同地方拍攝到的「聖誕郵筒」。（親子王國圖片）

牛頭角港鐵站對開亦見到聖誕郵筒，而旁邊則有一般供市民投遞信件的綠色郵筒。（香港01記者攝）

網民：見唔到投件入口

網民大讚「 好靚」，好奇在哪裏可找到，「聖誕佈置？好有氣氛喎，邊度有？」、「附近見到有，好得意」、「今日見到棵樹頂，如知道咁靚，會行近睇」、「屋企附近有呀，唔係佢改造型，我都唔覺有郵筒喺度」、「無見過，care下年會不會重用上面棵聖誕樹」、「放在郵箱頂嘅聖誕樹好似好重咁，我成日驚佢會歪埋一邊」。樓主其後分享在旅發局網站可找到具體位置。

多個facebook群組亦有網民分享野生捕獲聖誕郵筒的照片，網民稱「香港的浪漫」、「郵筒都要扮靚靚」，但笑言「見唔到投件入口」，好奇是否單純擺設用。

香港郵政12月中已發帖，分享70個紫色郵筒將限時變身「聖誕樹」。（「香港郵政 Hongkong Post」fb圖片）

香港郵政12月中已發帖，分享70個紫色郵筒將限時變身「聖誕樹」，而該郵筒真身是紫色郵筒（圖左），供郵差暫存郵袋用途，故不像一般綠色郵筒（圖右）設有投件口。（Google圖片）

原為紫色郵筒 全港70個附位置

事實上，香港郵政早於月中已發帖，分享首度聯乘旅發局變出 70棵「聖誕樹」，呼籲市民可找它們打卡。據旅發局資料，現時全港70個供郵差暫存郵袋的紫色郵筒，由2024年12月11日至2025年1月1日，將限時變身「郵筒聖誕樹」，位置偏佈港九。

郵筒聖誕樹位置一覽：

+ 1

（綜合）