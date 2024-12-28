聖誕節約女生外出！港男提議食這餐廳　港女狠批黐線：唔會再覆佢

聖誕節約心儀女生外出，竟提議食這餐廳，到底是「直男」還是不解風情？有女生日前於社交平台分享友人聖誕經歷，指對方於聖誕節正日應約男生外出，不過當友人和對方表示肚餓時，男方竟提議吃連鎖快餐店大家樂，令友人與致盡失，更氣到馬上回家，她則發文嘲笑男方「有些人真的是憑實力單身」。



帖文掀起網民兩極討論，有人認為男方「傻仔」，指女生都需要「儀式感」，「追女仔都要小小浪漫掛，咁多人覺得大時大節食大家樂無問題？唔怪得咁多傻仔單身」、「追人已經咁無誠意，追到手的話仲要打半折，以後日子更難過」，又揶揄該「佢（男生）係咪大家樂員工」。惟有人就覺得男方提議並無不妥，「用金錢衡量嘅感情就算X數」、「聖誕節唔係情人節，點解一定要食大餐？」、「儀式感只係人類發明出嚟嘅產物」。



有港男於聖誕節正日約心儀女生外出，提議吃連鎖餐廳大家樂惹怒對方。（《香港愛情故事》劇照）

聖誕正日約心儀女生外出 港男提議食大家樂

「有些人真的是憑實力單身！」，該女生在threads發帖，上傳2張對話截圖，指是她朋友的聖誕經歷。從兩人對話所見，相信樓主的朋友於聖誕節正日（即25日）相約1位男生外出，對方或是有意追求樓主友人。不過友人事後卻甚為不滿，向樓主大吐苦水，稱「啱啱同咗（個）Kam X出去」、「我話有啲餓，佢竟然話同我去大家樂」，樓主則回覆多個哭笑不得的表情符號。

港女聞言嬲爆 立刻回家

友人續稱，她聽到大家樂3字後「我即刻話唔食」，果斷決定回家，再加以粗口形容自己很是生氣，樓主亦同樣覺得男方提議離譜，稱「聖誕節去食大家樂，真的值得憑實力單身」。樓主友人補充，她並非反對到快餐店用餐，「而係聖誕節食大家樂好有問題」，更揚言「我唔會再覆佢機」。樓主後來安慰對方，指「佢想追你，聖誕節食大家樂真係不OK」，友人則覺得男方「個人有問題」，直言「我返屋企食麥當勞都OK」。

網民笑男生傻仔：追女仔要浪漫

帖文惹來網民熱烈討論，不少人覺得事主並非「拜金」，反倒是需要「儀式感」，「追女仔都要小小浪漫掛，咁多人覺得大時大節食大家樂無問題？唔怪得咁多傻仔單身」、「宜家充斥啲想溝女又唔想付出男仔，然後就怪個女仔貪錢唔捱得，你連節日都唔肯花心思付出，咁我點解要同你一齊？」、「追人已經咁無誠意，追到手的話仲要打半折，以後日子更難過」、「無錢揀間小店食特色一樣可以，聖誕節食大家樂？咪同結婚坐巴士去登記一樣」、「其實個女仔無提早叫條仔Book定高級餐廳算係咁，呢啲節日walk in一定無（位），即係佢都唔expect條仔會去食貴嘢」，有人更揶揄該男生，「佢係咪大家樂員工」。

傻眼「約會奇遇」逐個睇

有女生則分享更令人傻眼的「約會奇遇」，「呢個唔夠我嗰個勁揪，聖誕出嚟去Starbucks坐唔打算嗌嘢飲，係齋坐，kam到我最後自己叫咗杯latte」、「我都試過，個男帶我去尖沙咀齋行星光大道，然後我話我哋都行咗好耐，食嘢啦～個男話行多一陣坐車返屋企食麵，我心諗玩嘢咩，喺屋企叫我食完lunch出去，行咗5-6個鐘話返去屋企食麵」。

有網民撐事主非「拜金」，反是需「儀式感」，「追人已經咁無誠意，追到手的話仲要打半折」。（示意圖／資料圖片）

另一派意見：儀式感只係人類發明產物

不過有留言覺得男方有這提議或情有可原，「聖誕節唔係情人節，點解一定要食大餐？」、「儀式感只係人類發明出嚟嘅產物」、「用金錢衡量嘅感情就算X數。條仔話大家樂都唔係好想追個女仔，而條女又嫌條仔cheap，兩個根本就唔想一齊，何必勉強」、「個男仔可能知道做緊兵，點解要俾人呃餐聖誕貴飯」、「我肯定條女係最後一刻先應約，然後條仔本身都無諗住條女真係肯出嚟，所以根本無諗過（食咩）」、「你要睇條女幾時應承嗰日出街，早1個月講定都仲有機會book枱，但我睇佢哋頂多咪早1星期，更大可能係前1-2日約，仲有乜餐廳俾你book？」。

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