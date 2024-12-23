聖誕聯歡！公司強制員工出席要付$60　打工仔驚悉內幕勁嬲：寒酸

臨近聖誕，不少公司都會辦聖誕聯歡，為答謝員工一年辛勞，一般聯歡會都會由公司出錢，務求大家玩得開心。惟有打工仔大呻，指公司人事部傳來電郵，稱將會舉行聖誕派對，除了強制要求所有同事參加，而且每人需付60元。後來有同事從人事部員工口中得知，原本公司已「預咗嚿錢搞」負擔費用，但老闆臨時「反口」要員工付一部份錢，認為「抽獎人人有份，啲同事又唔使自己俾錢買禮物，又有飯食，又有嘢玩，收$60唔會有人投訴」，故批評公司寒酸，更稱「留名睇聽日有幾多人SL（Sick Leave，請病假）」。



有網民認為樓主公司的做法確實「肉酸」（難看），「搞唔起就唔好搞，要員工科水嘅Party咁無癮」、「真係黐X線公司，好X想抽你個獎咩」，另有人就斷言絕對不會出席這種聖誕派對，「Christmas party 搞到個個staff都唔高興 ，仲要明明有嚿錢搞」。



有打工仔指公司將於午膳辦聖誕派對，除強制員工出席外，更要各人支付60元。（《和解在後》劇照）

公司辦聖誕派對 強制員工出席兼要付$60

該打工仔投稿至threads奴工處，指公司HR（人事部）近日發送電郵，指公司將會於某天中午12時至下午2時舉行聖誕派對，屆時將會有大抽獎，提醒一眾同事記得準時到會議室參加，且是是強制出席，電郵尾段則列明，每位參加同事需要付費60元。

HR爆驚人內幕 打工仔斥寒酸

不過，樓主之後從同事口中得知，有人事部員工表示聖誕派對原本毋須同事付費，因為公司早已預留資金，但老闆突然「反口」，認為「因為抽獎人人有份，啲同事又唔使自己畀錢買禮物，又有飯食，又有嘢玩，收$60唔會有人投訴」，故要求收費。

事主得知情況後甚為驚訝，質疑「有無諗過其實無人想參加Xmas party」，再者他寧願拿60元外出用膳，亦不想跟公司「膠層」（高層）交際，更批公司辦聖誕派對手法寒酸，故稱「留名睇聽日有幾多人SL（Sick Leave，請病假）」。

HR指公司原已預留資金舉辦派對，但老闆突然反口，認為員工「又食又玩」，支付60元亦沒有人會投訴。（《半澤直樹》劇照）

網民批樓主公司做法「肉酸」

不少網民形容樓主公司聖誕派對辦得「肉酸」，「搞唔起就唔好搞，要員工科水嘅Party咁無癮」、「好心啦，一般香港Office會有幾多Staff？做老細嘅就少少地自己鯁咗佢，唔好咁肉酸」、「真係黐X線公司，好X想抽你個獎咩」。

有人斷言絕對不會出席

有留言就斷言絕對不會出席這種聖誕派對，「Christmas party 搞到個個staff都唔高興 ，仲要明明有嚿錢搞」、「啲高層同下面關係好，啲下屬就唔驚同佢Social ，但高層係好嘅又點會收$60」、「我試過公司要夾少少錢之如，仲要係無獎抽，食普通到會」、「老細好Cheap，一定唔會參加」。

（threads＠slavedepartment）