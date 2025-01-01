東京坐巴士開閂窗之爭！港女爆粗：你老X臭X　與日本客鬥法結果咁

每年12月都是港人「返鄉下」，即赴日本旅遊的旺季。有網民早前在東京坐高速巴士時，室外氣溫僅13度，而巴士內暖氣大開，樓主身後2名港女乘客不滿車廂太熱，想打開車窗通風，但入風位其實對正後座的日本乘客，結果港女一開窗就被後座乘客關上，「第二次重開，𣊬間又被關掉」。2名港女激氣得爆粗指罵「好X熱，你老X臭X」。



事件引起熱議，有網民同情指日本室內開暖氣「唔係熱係好焗，唔夠氧氣嗰隻」，但不少人認為應入鄉隨俗，「香港人要習慣，唔係要人哋就你，變成惹人討厭」，樓主後來更交代事件後續。



樓主上傳座位照片，指他原和台灣男生坐，後排是2名香港女生，之後是日本乘客，女生開窗是的「入風位」（窗簾後的紅色部份）對正日本乘客。（fb群組「HK Express 香港快運及旅行資訊關注組」圖片）

樓主早前在facebook群組「HK Express香港快運及旅行資訊關注組」發文，指他於2024年12月18日到東京旅遊，當地氣溫只有13度，坐高速巴士時車廂開了暖氣，車上基本上都是遊客，除了港台人士也有日本人和外國遊客。

港女不滿太熱開車窗 日本乘客被迫食風

樓主表示，他當時坐在1名台灣男生旁邊，身後有2名來自香港的女生，因為覺得太熱想打開車窗，但她打開車窗的入風位其實對正後座的乘客，「跟本一開窗吹死後面那個」。從樓主上傳的照片所見，巴士的車窗是超大片葉式設計，港女開窗後的入風位置的確正正是後方日本乘客的座位，後座原本拉上了窗簾。

樓主指當時東京氣溫13度，巴士上開了暖氣。（fb群組「HK Express 香港快運及旅行資訊關注組」圖片）

被關窗後港女爆粗：好X熱，你老X臭X

2名港女開窗不久就被後座的日本乘客關掉，「剛第二次重開，𣊬間又被關掉 ...」。港女甚為不忿，「喺後面不斷講好X熱，你老X臭X」，樓主笑言「還有個多小時車程，會否引起罵戰 ？」。

樓主續指，港人未必習慣室內熱室外凍，「但呢度係日本，架車唔會為你香港人而設，我自己都係短T加風褸」、「跟本去慣日本知點着衫，所有室內都係暖氣，你着得勁厚唔除得，一定死硬」、「重點你唔影響別人就冇人會理我」。

東京是港人遊日熱點，當地許多生活習慣和香港不同。（東京旅遊官方網站）

網民意見兩極

部份網民解釋，日式開暖氣的確「焗」得令人難受，「暖氣嘅熱唔係除衫就得，係好焗，要新鮮空氣」、「日本啲暖氣的確好惡頂，上次去高山直接落車，因為我知道我冇辦法，捱到落車，唔係熱係好焗，唔夠氧氣嗰隻」、「有時係因為焗，如果你試過焗到好似唔夠氧氣，開始頭痛想嘔，你就會明」。

不少網民指人在異鄉也要尊重當地人習慣，建議用「洋蔥式穿搭」，「唔好搞人哋啲窗啦，其實東京冬天周圍都係暖氣，你熱就除衫，咁人哋覺得凍你熱就開窗吹到人，又自私咗啲」、「日本人大褸內不會穿太多層衣服，香港人要習慣，唔係要人哋就你，變成惹人討厭」。

每年12月都有大批港人到日本旅遊，東京是其中熱點之一。（東京旅遊官方網站）

樓主透露後續

網民看過後來上傳的座位照，指「睇埋後加照片就明晒，做乜咁無品搞人隻窗，唔怪得人閂佢架喎」。許多人好奇後續有沒有屢展開罵戰，「到時記得開live，一定要影樣」、「求直播」，但樓主指他發帖後剛好「兩個靜晒」，令網民笑言「可能睇到知道自己咗名」。

（fb群組「HK Express 香港快運及旅行資訊關注組」）