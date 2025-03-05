《無聲吶喊》翻版！特殊學校高中生雞姦未成年學弟　1原因獲輕判

台灣特殊學校發生性侵事件！1名就讀特殊學校的聽障高中生，與未滿14歲、同為重度聽障的學弟在校內獨處時，以體型優勢壓制並性侵對方。受害學弟事後向師長求助，家長隨即報警。涉案聽障高中生承認罪行並與受害人及其家屬達成和解，支付50萬新台幣賠償金（約12.5萬港元）。法院判他對未滿14歲、有身體障礙之人犯強制性交罪罪成，判處有期徒刑2年、緩刑5年。



台灣有名聽障高中生在校內宿舍強姦學弟，學弟受害後告知師長令案件曝光。（示意圖/GettyImages）

兩度以體型優勢壓制及強姦學弟

案情指，涉案盧姓男子為台北特殊教育學校的聽障高中生，與受害學弟同為校內宿生，兩人屬學長、學弟關係。盧男在校內宿舍，2次以體型優勢壓制學弟，又拉着學弟的手阻止他反抗，無視學弟拒絕並雞姦對方。學弟受害後告知師長，由父親報警處理。

涉案高中生坦承犯罪，並願意賠償50萬元予受害學弟及其家屬。（示意圖/GettyImages）

法官表示被告目前雖為大學生，但自幼為聽障人士，溝通能力受限，對事理的認知能力較一般人薄弱。另外他於審理過程中坦承犯罪，並積極與受害人家屬達和解及願意賠償50萬元，展現悔意。

事後積極悔改 判緩刑

法官指被告身為學長，應關愛學弟，如今利用對方身心障礙的弱勢背景，強行侵犯其性自主權，造成受害人嚴重身心創傷，行為極為惡劣，須予以譴責。儘管如此，由於被告積極悔改，且犯罪情節經審酌後符合緩刑條件，決定予以緩刑。

法院判被告對未滿14歲、有身體障礙之人犯強制性交罪罪成，判處有期徒刑2年、緩刑5年。緩刑期間須接受保護管束，並不得對被害學弟進行任何形式的接觸、騷擾或跟蹤，若被告違反相關條件，將撤銷緩刑並立即執行刑期。

（綜合）