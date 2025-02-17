賤男用IG誘9歲女童拍洗澡私密片 仲轉發同班同學 認罪官拒減刑
撰文：蘇菲亞
出版：更新：
兒童網上交友更要小心！台灣1名王姓男子經Instagram（IG）結識年僅9歲女童，說服對方拍攝洗澡私密片和他互換，未料他觀看後還經IG聯絡女童的同學，發送女童的洗澡片給他們。女童的同學看完大驚，連忙通知女童私密片被外流，其父母報警。由於不希望法庭再傳喚女兒，父母接受與王男和解，但法官認為高男利用女童滿足性慾，不同意減刑，判製造和散布兒童性影像2罪罪成，判囚2年2月。
誘女童拍洗澡私密片交換
案情指，高男2023年1月在IG主動結識年僅9歲的女童小美（化名），雙方聊天一段時間後，高男直接問「妳洗澡的時候可不可以拍影片給我」，女人心智未成熟反問「那我也要看你的」，雙方其後交換私密片。
未料王男看片後，竟通過小美的IＧ好友聯絡到她的同學們，更還小美的私密片分享出去，同學看後大吃一驚，立即通知小美影片外流。小美不知如何應對，只好向父母求助，父母隨即帶她報案。
被告願意賠償和解 官拒輕判
高雄法院審理案件時，女方接受詢問時不斷哭泣及沉默，希望由父母代表。被告直認犯罪，提出賠償以達成和解，女童父母希望盡快審結案件，不希望女兒再上庭，同意和解。
不過，法官認為被告為滿足性慾，要求年幼且判斷能力不足的女童自拍私密影片並擅自外流，嚴重影響對方的身心發展，其影響難以抹滅，即使雙方和解但不足以引起同情，不同意減刑。法官終判被告製造和散布兒童性影像２罪罪成，判監2年2月。
（綜合）
女生疑同居男友出軌 翻查手機驚見性侵片 受害人竟然是她媽媽女友去成人展偷偷賣淫「加價被摸私密部位」男苦主聽到這句更加嬲校護人妻出軌男同事傳私密照 激戰後喊：明天換我騎 捱告下場慘賤男求復合被拒 印前女友私密照當街招貼電綫桿被捕 1事再惹議