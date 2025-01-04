鐵騎爸爸載2孩子衝紅燈！善心警聞內情掏腰包貼錢　後續1事更暖心

他是人民警察的好典範，滿滿的正能量！馬來西亞有警察在巡邏期間發現有鐵騎士載着2名孩子衝紅燈，截查後發現涉事電單車看起來很殘舊，查問下得悉煞車系統已損毀，駕車的爸爸坦言因經濟狀況太差無錢更換。3名警察了解其家庭狀況後未有開出罰單，反而自掏荷包帶鐵騎爸爸和2孩子到車房換煞車系統，事後被網民大讚。片段瘋傳後，車房老闆透露，警員們其實還出錢支付了其他維修和保養電單車的費用。



網傳影片拍到有警察攔下電單車，鐵騎爸爸載着2名孩子衝紅燈。（TikTok影片截圖 ）

鐵騎爸爸載2孩子衝燈被巡警攔下

馬媒報道，事發於吉打州瓜拉巴達斯地區，網傳影片拍到，有警察在鐵騎爸爸載着2名孩子衝紅燈後將其攔下，片段可見，警員站在馬路上下打量涉事電單車，坐在爸爸前後的一對孩子目測年僅4、5歲。

鐵騎爸爸載着一對子女，目測只有4、5歲，但電單車的煞車系統早已壞掉。（TikTok影片截圖 ）

警員發現其電單車狀況極差，似乎有不少故障問題，向鐵騎爸爸查問下，發現電單車的煞車原來早已損毀，他因經濟困難而無錢更換。警員未有開出罰單，反而帶他們到附近的車房，自掏荷包為電單車更換煞車系統，直至在現場看到維修完成才讓父親帶子女回家。

3名警員帶鐵騎士和仔女到附近車房維修電單車。（TikTok影片截圖 ）

警員表示同情鐵騎爸爸處境

拍攝片段的TikTok用戶@zukiy3044 接受外媒訪問，透露他是其中1名巡警，當時和2名同袍在區內巡邏，他坦言了解到該名爸爸的處境後，大家都變成同情其狀況，所以立即出手相助。網民大讚是好人好事，顯示警方對社區的關懷和滿滿的正能量，在片段下不停打「Respect（尊重）」。

車房老闆爆警員支付所有維修保養費用

車房的老闆都在片段瘋傳後留言，稱很感謝這班警察，原來他們除了出錢為父子換煞車系統，另外還幫忙支付了其他維修保養的費用，「他們的行為值得所有人學習」。

（綜合）