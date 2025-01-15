港女移英寄百份CV無回音　慳錢不開暖氣凍到震　嘆當初做錯一決定

移民外地要適應全新生活，並非易事，最近1名女子在社交平台訴苦，表示剛好移居英國1個月，雖然寄出超過100份工作履歷（CV），甚至直接到店面求職和遞上CV，但大部份都沒有回音，而剩下的最後也沒有成功獲聘。由於帶到英國的資金不多，樓主與另一半只能「慳得一蚊得一蚊」，甚至在冬天亦只好忍耐着低溫，「着住件羽絨瞓覺都係咁震嘅我都唔敢開暖氣」，不禁慨嘆當初因為租金便宜而選擇在普雷斯頓（Preston）落腳，而沒有選擇倫敦或曼徹斯特等大城市，加上沒有開車代步，故工作機會也很少。



樓主表示雖然寄出超過100份工作履歷（CV），甚至直接到店面求職和遞上CV，但大部份都沒有回音，而剩下的最後也沒有成功獲聘。（《我們與惡的距離》劇照）

寄愈百份CV應徵各類工種皆無回音

該名女子早前聖誕節前夕在Threads上發文，表示當天剛好與另一半移居英國1個月，「寄超過100份CV，有3分2冇回音，剩返嗰3分1全部都係收到reject email」，又直言自己願意做任何工種，曾上門到餐廳遞CV、應徵工廠、超市執貨、酒店房務、售貨員、餐廳侍應等職位，但統統不成功，「我由移民第一日開始已經放低所有身段，我乜嘢工都見，工廠都登記咗幾份，但可能時間關係，真係暫時未有回音」。她續指，早在數年前曾於英國工作假期，故已有當地工作經驗，「但可能真係住嘅地方限制咗，而且我哋亦都未有車」。

嘆當初揀錯落腳地點

樓主解釋稱，當初選擇英格蘭西北部普雷斯頓（Preston），乃因租金便宜，其他大城市如倫敦、曼城等，生活開支較高，本打算可以在普雷斯頓附近找到工作，繼而慢慢存錢，「點知嚟到一間舖頭都唔請」、「最慘係自己搞錯地方落腳，揀咗一個好偏僻嘅小鎮」。她又在文中表示，由於起初帶到英國的資金不多，「所以就算凍到塊面青、腳板痛，着住件羽絨瞓覺都係咁震嘅我都唔敢開暖氣，務求慳得一蚊得一蚊嚟交各種Bills and Tax（雜費開支和稅款）嘅信，究竟呢種情況仲要等幾耐？」。

樓主稱當初選擇英格蘭西北部普雷斯頓（Preston），乃因租金便宜，本打算可以在附近找到工作並存錢，「點知嚟到一間舖頭都唔請」。（Jonny Pettman / Unsplash）

樓主在帖文表示，深明移民外地從來都不簡單，自己亦只是想抒發一下心情，當身邊的朋友都叫她放鬆一點，好好享受聖誕假期，「但又有幾多個真係喺人在異地，前路茫茫嘅環境之下仍然可以放鬆？」。

網民打氣建議搬近大城市

帖文很快就引來網民討論，有人建議樓主搬往更靠近大城市的地方，並且開車駕駛，會更容易獲僱主考慮，「要搬去大城市嘅周邊住，太偏係好難搵嘢做，因為根本冇嘢做，遠嘅工唔會請妳」、「返近曼城一啲（唔使市中心），搵零售工都易好多，唔好灰心，今年個市係差咗，要乜都試吓」、「我自己搵咗300幾份，其中有10份有面試，經歷咗呢2個幾月 最後我終於搵到份office工，係做返香港嘅專業」、「長遠嚟講好似大家咁講，考慮下搬返去啲市中心，一係就買架平車代步，英國油錢好平，無車又細區真係有啲困難」。