俄羅斯8男子竟因「衣著不夠Man」被捕　7人入罪　1人靠這理由甩身

俄羅斯警方近日因「男性穿著太過女性化」，在夜店逮人，有8人因穿著不恰當，被當局認為涉嫌「引起非傳統性關係的興趣」將其拘留，其中7人遭罰款。



據《每日郵報》（Daily Mail）轉述俄羅斯獨立媒體Verstka報道，2024年2月，警方突然到俄羅斯圖拉市（Tula）一家夜店臨檢。過程中警方拘留8名民眾，有7人遭罰款。7人依情節嚴重程度予以不同金額的罰款，有兩人罰款高達50,000盧布（約3,521港元）。

監視器影片顯示軍裝人員拘捕至少8人（Verstka）

監視器影片顯示軍裝人員拘捕至少8人（Verstka）

8人中有一位是夜店的調酒師，他辯稱自己的打扮是「哥德風」，穿著特別是文化表現，而非支持「非傳統性關係」，因此並未受罰。

警方聲明指出，這些人的穿著疑似支持「非傳統性關係」，這樣的行為在俄羅斯已被禁止長達十年，所以才會開罰。過去這類指控通常會針對支持LGBT的出版內容，但此次卻是針對夜店民眾的穿著打扮。

據Verstka報道，被拘留的民眾中，有男子赤裸著上身，胸部貼著交叉圖案的黑色膠帶，並穿著女性風格的緊身褲；還有一名男子染了橘色的頭髮、臉上有紅色刺青，搭配粉色襪子，穿著胸口敞開的和服。除此之外，還有一名男子穿著短版上衣、黑色皮短褲和網襪，也因被指控「不符合傳統男性形象」遭拘留。

俄羅斯自2013年開始推出「反同性戀宣傳法」， 2022年更進一步擴展至全面禁止推廣「非傳統生活方式」。在這些法律框架下，光是2024年，就有至少131起相關案件被送交法院，其中有71人被處以50,000至200,000盧布（約3,521至14,087港元）不等的罰款。

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