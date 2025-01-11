六旬「長女」要求同住！老翁恐爭產澄清非親生　驚爆內情法官咁判

人心難測，沒有聯絡多年的「親人」突然找上門，恐有所圖！台灣新竹1老翁60多年前為了縮短兵役，接受養姊女兒成為「長女」，但他從來沒有扶養過對方，亦沒有同住。老翁在親生孩子出生後，女童就被養姊夫妻以收養方式歸籍和改回原姓。豈料60多年後，「長女」突然聯絡老翁，表示父母俱亡要求同住，老翁夫妻懷疑對方另有企圖，甚至可能會衍生繼承家產問題，向法庭要求確認雙方並非父女。由於「長女」拒絕進行DNA親子鑑定，法官最終判處2人並非父女。



陳翁當年為了減少役期，接受養父母安排，他們將自己親外孫女登記在陳翁名下成為「長女」，但雙方只有名義上的關係。（示意圖/gettyimages）

為縮短兵役而登記有「長女」

案件在新竹地院審理，判決書指出，陳姓老翁和妻子在1963年結婚，當年政府徵召男子入伍，養父母為了減少陳翁的役期，於是安排親外孫女登記在陳翁名下成為「長女」，但雙方只有名義上的父女關係。半年後，陳翁的長子出生，「長女」亦回歸原生家庭，改回其原姓，即姓林。

「長女」突聯絡要求同住

大約60多年後，林女突然聯絡陳翁，聲稱父母過世，要求和他同住，陳翁夫婦大感錯愕，擔心對方另有他圖，恐防衍生繼承家產等問題，因此循法律途徑求助。

法官提議驗DNA，但林女不肯配合，法官判處陳翁和林女沒有血緣關係。（示意圖/gettyimages）

陳翁主張和林女沒有血緣關係，但對方戶籍記錄的「父母」是陳翁夫婦，令到雙方身份關係變得不明確，希望釐清雙方沒有親子關係。林女承認自己和陳翁夫婦沒有血緣關係，其胞兄亦出庭作證，確認家人當年為了協助陳翁減少役期，所以才將林女報稱是為陳翁女兒。

法官提議驗DNA，但林女不肯配合，加上林女胞兄的口供，法官判處陳翁和林女沒有血緣關係，案件可以上訴。

（綜合）