車厘子當造！她狂吃3公斤發燒送院惹藥物過敏　臉眼激腫似Pepe蛙

內地車厘子價格近日大跌，不少人能以過往想不到的「優惠價」品嚐到新鮮車厘子，而廣東1名女子則一口氣進食大約3分斤車厘子，其後出現發高燒症狀，需前往醫院求診，詎料女子因接受輸液治療導致藥物過敏，臉部和雙眼激腫，需接受進一步治療。而求診期間女子沒有取下假眼睫毛，令這宗「車厘子小姐連環不幸事件」引來內地媒體廣泛報道。



事件曝光後，女子紅腫臉眼變得尤其觸目，許多網民更留言形容「好似Pepe蛙」，又勸她「少吃多滋味，多吃壞肚皮」；有網民則「錯重點」，着眼於其假眼睫毛，「把假眼睫毛撤了吧，看到都覺難受」。



女事主一口氣進食大約3分斤車厘子後發高燒，前往醫院求診接受輸液治療，導致藥物過敏，臉部和雙眼激腫。（微博影片截圖）

女病人一直沒有取下假睫毛，不少網民形容其紅腫相貌「好似Pepe蛙」。（微博影片截圖）

許多網民認為女子的紅腫臉貌看起來「好似Pepe蛙」。（網上圖片）

許多網民認為女子的紅腫臉貌看起來「好似Pepe蛙」。（網上圖片）

一口氣食3分斤車厘子 求醫輸液現藥物過敏

女子事後上載影片，隨即引來內地媒體轉載。據了解，女子稱「癮犯了非要吃車厘子，讓男朋友買了5斤（內地市斤，等於大約3公斤）」，懷疑因太熱氣而喉嚨發炎，甚至開始發高燒，體溫高達39.4°C，她唯有到醫院求診。

女子在醫院接受輸液治療，卻出現藥物過敏情況，臉部和雙眼紅腫變形，她一度呼吸受阻，需要吸氧，但整個過程都沒有取下假睫毛。

女子因藥物敏感而出現臉部和雙眼激腫。（微博影片截圖）

醫生：吃過量車厘子易上火 現發炎嘔吐

有醫生向內地媒體解釋，車厘子屬於熱性水果，吃得太多容易引起上火、發炎、嘔吐、流鼻血等症狀，任何人都應該適量食用。

內地車厘子價格近日大跌，不少人以「優惠價」品嚐新鮮車厘子。（網上圖片）

女子需接受進一步治療，但全程沒有取下假眼睫毛。（微博影片截圖）

女子需接受進一步治療，但全程沒有取下假眼睫毛。（微博影片截圖）

網民留意女病人假眼睫毛

這宗「車厘子小姐連環不幸事件」震驚許多網民，大部分人關注女事主如何一口氣食吃光3公斤車厘子，「食車厘子都飽死」、「我可以食1個禮拜」；另有人則關注其紅腫臉貌，形容「佢腫到好似Pepe蛙」；亦有網民「錯重點」，留意女子的假眼睫毛，「對眼腫到咁都唔除」、「好心除咗佢（假眼睫毛）啦」。

（綜合）