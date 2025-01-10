黃大仙女搭九巴疑被扒銀包！羽絨褸男迫巴士站背後咁做　九巴回應

年近歲晚，扒手出沒注意！有黃大仙社區facbook專頁發文，表示接獲女街坊報告個案，指出本年1月初早上乘搭區內九巴211路線巴士，當時沒有拉好手袋拉鏈便站在人多擠迫的車廂內，其時1名穿羽絨褸的陌生男子站在背後，並用羽絨褸遮蓋她的手袋。男子稍後迅速落車，而女街坊於黃大仙港鐵站下車時才發現銀包被盜，損失1,000元現金、信用卡和所有證件。



帖文表示，今次已是該專頁在不足6個月內第3度接報211線車廂發生扒竊案，賊人專門挑選早上和黃昏繁忙時段車廂擠迫的環境犯案，故提醒街坊「乘車時請小心保管財物」。對於巴士車廂屢次發生扒竊案，網民留言指「住咗咁耐之前好太平，極少有咁多扒手，點解？」、「報警啦」、「就嚟農曆新年，大家小心」。



九巴回應《香港01》表示，1月3日接獲乘客通知，指2日乘路線211時懷疑盜竊財物，並已就事件自行報警，九巴正就有關案件配合警方調查，乘客如發現巴士上發生任何罪案，可即時通知車長報警。



facebook專頁「翠竹街 Tsui Chuk Street 」指出，今次已是不足6個月內第3宗同類個案，同樣發生在九巴211路線巴士車廂內。（示意圖/資料圖片）

陌生男子以羽絨褸遮蓋手袋

facebook專頁「翠竹街 Tsui Chuk Street 」近日發出帖文，指出接獲1名女街坊報告，指本月2日早上8時許，在黃大仙翠竹花園第1座登上九巴211路線巴士，當時沒有將手袋拉鏈拉好便立在擠擁的車廂內，而同於現場登車的1名身穿羽絨褸的陌生男子亦登車，並站在女街坊的背後，而她在黃大仙港鐵站下車時，才發現手袋內的銀包被偷去。

女街坊指乘車時該名陌生男一度用羽絨褸遮蓋其手袋，故相信對方乘機盜走其銀包，令她合共損失1,000元現金、信用卡和全部證件，事後已經報警。

女街坊指乘車時該名陌生男一度用羽絨褸遮蓋其手袋，故相信對方乘機盜走其銀包。（《大叔的愛 》電視劇照）

6個月內第3次類似扒竊案件

該專頁指出，這是不足6個月內第3次收到類似扒竊案件報告，同樣發生在九巴路線211車廂，相信有慣犯覷準早上和黃昏繁忙時間，利用車廂擠迫的環境屢次犯案，故呼籲街坊乘車時小心保管財物，必須拉好手袋和背囊拉鏈，確保時刻在自己視線範圍內。

帖文引來街坊留言，直斥扒手「咁猖狂」、「年近歲晚，扒手要搵食」、「大家小心啲」、「守望相助，搭車見到賊人，要幫手阻止」。

九巴回應《香港01》表示，1月3日接獲乘客通知，指她於早1日乘搭路線211時懷疑被盜竊財物，並已就事件自行報警。九巴正就有關案件配合警方調查，並提醒乘客如發現巴士上發生任何罪案，可即時通知車長報警處理。根據指引，如車長發現巴士上發生任何罪案，亦會報警處理。

（facebook專頁「翠竹街 Tsui Chuk Street 」）