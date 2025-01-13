茶飲店接1000杯大單！員工這舉動成焦點　網民解謎喊感謝：辛苦了

老闆當然最想店舖生意興隆，但員工面對龐大工作量只能苦笑地埋首工作。台灣1名在台式茶飲店工作的男員工在Threads表示，日前店舖接獲1張大單，一次過製作逾1,000杯飲料，於是準備好黑筆，在機器列印訂單貼紙時擺好位置，令吐出訂單貼紙時可畫出黑線，笑言「2025成就，破1,000杯大單」。



有網民對樓主在訂單上畫線感到好奇，又猜測客戶為何要落千杯飲料的大單，旋即有人解答。



員工準備好黑筆，在機器列印訂單貼紙時擺好位置，令吐出訂單貼紙時可畫出黑線。（Threads影片截圖）

行內人分享曾接2,000杯訂單製作時間

網民聽到樓主的店接到1,000杯訂單都感到驚訝，不知要製作多久才能完成。雖然樓主沒有回答，但有「行家」網民透露，以往曾接過2,000杯訂單，「純茶類+波霸，沒開店，4個人從凌晨4點做到早上11點多，第5個人開車分趟送」。以2,000杯茶飲4人合做需時逾7小時計算，樓主這張訂單可能都要「關門製作」了。有網民又估計會下千杯大單的，可能是有公司尾牙歲末去慰勞員工。

網民︰需要幫忙嗎？

有網民則「錯重點」，留意到樓主在機器前用筆在單上畫黑線，好奇問有何用途，「一直很好奇，用奇異筆畫單的原因是什麼呀？」，獲其他網民解答，指這是用作分清楚每單飲料，可按筆的顏色劃分，那就不會和其他訂單混淆。

樓主上載超過1,000杯訂單貼紙，寫明哪款飲料有多少杯，相信已放棄在所有訂單上畫線。（Threads圖片）

其餘貼紙無須畫上黑筆

由於訂單量太大，樓主其後留言指「畫線人員表示：手酸不畫了 」，相信是放棄在所有訂單上畫線，而他其後上載超過1,000杯訂單的貼紙，寫明哪款飲料有多少杯，已毋須畫線，相信全店都專注做這張「大單」了。網民看過帖文，紛紛安慰樓主，「辛苦了」、「這手會超痠吧」、「你超棒」、「感恩大德」、「需要幫忙嗎？」。

（Threads）