從便利店收$20渣打舊鈔！小紅書女首次見即收藏：上個世紀產物

本港銀行不時都會發行新版鈔票，旅客來港時，有機會收到一些已不太常見的鈔票。近日1名女子在小紅書上發文，表示早前在便利店收到1張20元舊鈔，其發行日期為1994年1月1日，讓女子感到意外和驚喜，決定收藏該張鈔票，「看起來就很像上個世紀的產物，感覺很有紀念意義」。



樓主在便利店收到1張20元舊鈔，鈔票上的發行日期為1994年1月1日，讓女子感到意外和驚喜，便決定收藏該張鈔票。（小紅書圖片）

從便利店收到20元舊鈔

該名女子在小紅書發文分享，表示日前在香港的便利店收到了1張20元港鈔，自己是第一次見到該設計，仔細看發行日期發現竟是1994年1月1日，「似乎是1994年的？看起來就很像上個世紀的產物，感覺很有紀念意義，收藏起來」。從照片可見，該張由渣打銀行發行的20元鈔票，正面印有龜圖案，背面則是洋紫荊，仍然在市面上流通。

樓主表示，「似乎是1994年的？看起來就很像上個世紀的產物，感覺很有紀念意義，收藏起來」。（小紅書圖片）

網民：港幣版本巨多

帖文引來許多網民熱議，有人指出香港已發行多個版本的鈔票，而且3間發鈔銀行的設計不同，在市面流通的程度也相差甚遠，「港幣版本巨多，還經常改版，一改就是三版」、「小時候見過，還有很多流通，現在很少了」、「看起來像上個世紀的產物？本來就是上個世紀的產物」、「我第一次見是在上環的一家便利店，還以為這是假幣」、「很有年份了，品相也很好，收藏着吧」。然而，亦有網民指該款鈔票並非罕見，「銀行大把，沒人要（收藏）」、「我公司日日都收到呢張，冇乜特別」。