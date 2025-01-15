打錯字變18禁！OL呼喚上司　打錯這英文字變要性交：同事集體大笑

許多公司的工作群組都會使用通訊程式讓同事間互相溝通。近日1名港女就在社交平台發文，分享自己在公司的尷尬經歷，她指某天打算讓1名上司到其座位查看一些資料，便在部門內溝通群組打訊息「Could you come here for a sec? （你能過來一下嗎？）」，但由於鍵盤上的「C」和「X」只是1格之差，她因按錯了「X」，結果句子變成「Could you come here for a sex? （你能過來一下愛愛嗎？）」並發送，成功傳送當下，整個部門的人是立即站來起並看着樓主大笑，讓她非常尷尬。



樓主本想以訊息問上司「Could you come here for a sec? （你能過來一下嗎？）」，她因按錯了「X」，結果句子變成「Could you come here for a sex? （你能過來一下愛愛嗎？）」。（《我們與惡的距離》劇照）

樓主打錯一字母內容即變18禁

該名港女在Threads上發文，直言「返工勁樣衰」。她稱其任職的公司有類似Microsoft Teams的系統 , 方便部門內溝通，她早前欲通知1名上司到其座位查看東西，本想輸入「Could you come here for a sec? （你能過來一下嗎？）」，但由於鍵盤上「C」和「X」相鄰，樓主手快快輸入後，沒有檢查就傳送出去，結果發現訊息顯示「Could you come here for a sex? （你能過來一下愛愛嗎？）」，換言之她錯誤按了「X」，令「sec」（一會）變成「sex」（性交）。

整個部門同事大爆笑

樓主續指，訊息發出當下，整個部門的人都站起來並看着樓主大爆笑，讓她大嘆「真係尷尬到爆燈」、「 真係要睇清楚，再睇清楚先至好send嘢出街」。

網民建議改表達方式

樓主的經歷引來不少網民討論，笑言自己也曾在公司群組中打錯字，但想不到竟有人的尷尬程度能超越他，「估唔到有人可以超越我」、「呢個好笑」、「妳同事覆：Yes sure！」。另有人就建議樓主下次可以更改表達方式，便能減少出錯機會，「下次試下轉個正經啲方式打，Could you come in for a moment，不過妳啲同事諗嘢咁風趣灰諧，都可能一樣大笑」。