屯門大叔這樣衝馬路！汽車急停仍被怒罵　網民看燈號︰兩邊都唔啱

開車時司機應時刻留意路面情況，以便遇到突發情況立即作出反應！網上流傳1條車cam影片，顯示有車輛在屯門新墟景峰徑按照行車燈號停下，行車路燈即將由黃轉綠之際，車輛便開始起行，但隨即突然急停，原來有1名大叔從車頭由左至右橫過馬路，司機待對方過完馬路才再開行，但車尾鏡頭卻拍到大叔在指罵，雖然影片沒有音效，所以大叔謾罵內容，但他明顯是不滿司機。



大量網民留言直斥大叔「惡人先告狀」，「大叔攞個尾彩先」、「佢咁態度過馬路!出事只係遲早問題! 」，不過亦有人認為司機在黃燈時已開始起步亦有不對，結果掀起罵戰。



行車路燈即將由黃轉綠之際，私家車開始起動駛出。（Threads影片截圖）

私家車突然急停。（Threads影片截圖）

有1名大叔由左至右橫過馬路，一邊插住褲袋，一邊怒視司機。（Threads影片截圖）

有1名大叔由左至右橫過馬路，一邊插住褲袋，一邊怒視司機，直至走路中安全島仍在怒視。（Threads影片截圖）

私家車黃燈起動 即見大叔亂過馬路

現場是屯門新墟景峰徑近景峰花園的燈位，相關影片被上載至Threads，形容是「累人累物」，長約13秒，全片沒有音效，由車頭和車尾2個部份鏡頭拍攝，在車頭片段中可見到，車輛按行車紅燈停下，但燈號轉黃、但尚未是綠燈之際，相信行人路燈已是紅燈，車輛便開始起動駛出，但卻立即急停。只見1名大叔由左至右步出，一邊插住褲袋，一邊怒視司機，直至走路中安全島仍在怒視。

大叔站在安全島左手繼續插袋，伸出右手指罵司機。（Threads影片截圖）

大叔激動到站前數步再罵。（Threads影片截圖）

由於全片沒有音效，所以未知大叔狠罵內容。（Threads影片截圖）

大叔邊插褲袋邊指罵司機

車尾鏡頭拍到車輛駛過後，大叔站在安全島左手繼續插袋，伸出右手指罵司機，激動到站前數步再罵，但未知謾罵內容。

網民指大叔最錯 司機亦有責

許多網民直斥大叔亂過馬路最錯，因行車燈號黃燈時，行人燈號已應是紅燈，「自己問題仲罵返人」、「行人燈已轉紅、車燈轉綠燈，佢仲要夾硬衝，仲要惡人先告狀」、「明明行人紅燈同行車綠燈時間中間仲有buffer，點解個阿叔仲可以咁囂張」、「單手插喺褲袋X人，好型呀」

不過大人認為司機同樣有責任，「大叔就梗係唔啱，揸車嗰個都有問題運輸署講明當紅色燈號仍然亮着，而黃色燈號亮起，必須保持停止不動，但可準備在綠色燈號亮起時，在安全情況下開車駛過路口或行人過路處」、「唔信運輸署黃燈都畀人行車」。

（Threads）