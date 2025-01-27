地鐵口罩男彎腰猛盯正妹裙底！阿伯睇到傻眼　她這樣反應惹熱議

偷窺是犯法行為，明目張膽地猛盯裙底更是猖狂！網上流傳1條影片，可見上海地鐵行駛期間，1名戴口罩的男乘客突然側身彎腰，相信正望向坐在對面座位、穿連身短裙女子的裙底，口罩男的誇張動作，令旁邊的阿伯都看得傻眼。



影片引來許多網民討論，「咁明目張膽」、「好猖狂」、「報警」，但亦有人質疑是擺拍，博取眼球。



口罩男開始彎腰。（微博影片截圖）

口罩男側身彎腰偷窺 短裙女似懵然不知

相關影片2024年10月被上載至微博，近日再在其他社交平台瘋傳，再度惹來網民關注。片中見到地鐵正在行駛，廣播指下一站是上海市淞濱路站，當時車內不算多人，仍有很多空座位，而戴着口罩的男乘客原本坐着，但突然側身彎腰，把身體壓低，未知在望什麼，旁邊阿伯看到口罩男的舉動，不知如何反應，一度望向鏡頭，其後表現愕然。

鏡頭由右至左轉過去，只見對面坐住1名身穿連身短裙的女子，露出白皙大腿，相信口罩男公然猛盯對方裙底，其間沒有人阻止，而短裙女一直低頭看手機，不知自己正被偷窺。

口罩男對面坐着1名身穿連身短裙的女子，露出白皙大腿，相信口罩男正公然猛盯女子裙底，但她低頭使用手機，不知自己正被偷窺。（微博影片截圖）

網民討論猖狂舉動

大量網民留言指口罩男「動機很明顯」、「太誇張」、「隔壁阿伯應該很傻眼」。但由於車廂人不多，口罩男該留意到有人正在拍攝，而且女子似刻意不作反應，故有人質疑事件真偽，認為是「擺拍吧」、「一看就知是擺拍」。

（綜合）