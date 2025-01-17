跨年放大假9日！女員工零交接部門混亂3日　同事︰過年後或炒人

放大假當然沒有問題，但最重要的是和同事交接好工作。台灣1名網民表示，日前聽到朋友訴苦，其女同事去年12月31日起出國旅行，玩到今年1月9日才返工，但放大假前沒有和其他同事交接工作，只是丟下一句「工作就交給各位了」，混亂了3天後主管重新調整工作，「大夥終於搞定同事留下的一堆爛攤子」，但感覺上「有沒有這位同事好像也沒影響，就連老闆也認為部門是否人力過剩」，不知過完農曆新年後會否裁員。



大量網民笑言「自己做的選擇，自己承擔結果，歡迎來到現實社會」、「同事也許財富自由，有沒有這份工作也沒差」、「但其實真的會有1個員工重要到公司沒了他會不行嗎？」、「趕快過去火上澆油，送她離開」。



該名女員工放假前沒有和其他同事進行交接，只說了一句「工作就交給各位了」，之後溜之大吉不見蹤影。（《和解在後》電視截圖）

女同事放大假冇交接 溜之大吉不見蹤影

樓主在「Dcard討論區」表示，朋友在行政內勤部門工作，其1位女同事由去年12月31日到今年1月8日放大假，而且是出國旅行，但放假前沒有和其他同事好好進行交接，只說了一句「工作就交給各位了」，之後溜之大吉不見蹤影。

女同事今年1月9日復工，但部門有沒有她都好像沒有太大影響，「就連老闆也認為部門是否人力過剩」，其他同事估計部門過年後人手會有變動。（《和解在後》電視劇照）

同事估計過年後人手有變動

部門混亂3日後，主管重新調整眾人工作，之後一切順利，去到今年1月9日，女同事終於復工，但部門有沒有這位女同事都好像沒有太大影響，「就連老闆也認為部門是否人力過剩」。朋友都感到些許危機感，會不會因為這個導火線，造成過年後部門裁減編制或裁員就不得而知了」。

帖文引來許多網民留言，「那個出國的同事應該是想換工作了吧」、「她是故意不交接的吧，心眼真壞」、「這工作態度被裁剛好而已」。

（Dcard討論區）