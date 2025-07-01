足浴店淫狼店長！稱按摩防病　涉性侵多名女顧客　2女大生提告

台灣高雄發生足浴店店長涉嫌性侵女客人事件！涉事足浴店由一對夫妻共同經營，以低價吸引附大學生光顧，男店長被指以「按摩可預防疾病」為由，在提供按摩服務期間，疑對多名女顧客做出猥褻及性侵行為，當中有2名女大學生提告。



事緣有女網民去年於社交平台揭露遭男店長猥褻及性侵，向法院提告後卻不獲起訴，引發網民討論，帖文引出多名女大學生稱有同樣經歷，相繼訴說受害經過。當地警方留意到事件，其後並擴大追查範圍，經調查後相信足浴店店長疑性侵、猥褻2名女大生，立案後更不斷打電話、傳短訊騷擾受害人，當地警方於今年1月13日依乘機性交、強制猥褻等罪起訴店長。據悉控方曾以店長有再犯之虞要求還押，但法院准被告以20萬新台幣（約5萬港元）保釋。



涉事足浴店以低價及「按摩可預防疾病」作招徠，利用口以相傳方式吸引附近大學生前往按摩。（示意圖/Unsplash)

足浴店以低價及「按摩可預防疾病」吸客

綜合台媒報道，被告為38歲歐姓男子，與妻子周女在高雄市楠梓區經營某足浴店的分店，該店以低價方式作招徠，其後以口耳相傳方式吸引附近的女大學生前往按摩，以歐男會以「按摩可預防疾病」為由，向女顧客提供各類按摩服務。

歐男被指控性侵女顧客，始於去年有女網民於社交平台發文，控訴遭受歐男性侵。該女網民稱因為曾接受子宮摘除手術，常有肩頸、腰椎疼痛毛病，從2023年7月開始定期光顧該足浴店，並接受按摩服務，向歐男表示全身均需要按摩。直到2024年4月，歐男於按摩期間要求她平躺，從鎖骨按到胸部，還表示按到硬塊。當時女網民心裏感懼怕，但歐男竟趁機用手指伸入其私處性侵，嚇得她即時逃離現場。女網民指，歐男事後聲稱相關行為是為了增加她的女性賀爾蒙，她因感受不良好，明確表示不需要該服務。

事後女網民在社交平台貼出報案證明，表明繼續提告。（網上圖片）

店家提出以10萬新台幣（約2.5萬港元）和解，女網民向店內負責人揭露遭遇，表示會繼續提告，此時歐男才表露店主身份，指自己有母親需要照顧，哀求女方不要提告。（網上圖片）

事主沒有及時報案 店長不獲起訴

女網友續指，去年6月按摩時，歐男再伸狼爪。當時她平躺準備結束按摩，對方竟脫掉其褲子性侵，她大驚掙扎並慌忙逃離現場沖洗。事後她在社交平台貼出報案證明，又指店家曾提出以10萬新台幣（約2.5萬港元）和解的對話截圖，亦向店內負責人揭露遭遇，表明要繼續提告。歐男此時才表露店主身份，指自己有母親需要照顧，哀求女方不要提告。

不過由於事主沒有及時報案提告，歐男最終不獲起訴。女網民事後身心受創，甚至出現自殘行為及罹患重度憂鬱症，其悲慘經歷引起網民討論，更引來不少具有相同經歷的消費者分享，其中2名女大學生已向警方報案。

女網民在社交平台中表示因事件身心受創，出現自殘行為及罹患重度憂鬱症，正在接受治療中。她表示貼文引來不少具有相同經歷的消費者分享其經歷。（網上圖片）

調查揭涉嫌對至少2名女大學生伸狼爪

事件引起更多關注，警方主動介入追查，發現歐男於2024年6月9日晚上10時，在替1名女學生按摩時，涉嫌趁對方熟睡之際猥褻及性侵。同月28日約凌晨2時，歐男涉嫌再利用按摩服務向另1名女客人伸出狼爪，按摩期間他突然正面擁抱女客人，對方掙扎擺脫後，歐男又把女客人壓在牆上強吻達5分鐘。

警方於是逮捕歐男，以乘機性交及乘機猥褻、強制猥褻等罪起訴他，歐男否認罪行。控方根據證據認為歐男供詞不足採信，指他為有婦之夫，卻利用經營按摩店與顧客單獨共處一室的機會，未有謹守職業道德及性別分際，趁原告人身心疲憊虛弱之際犯案，手法如出一轍，犯案後還不斷打電話及傳訊息騷擾被害人，因此建議法官對被告從重量刑。

男被告准以20萬新台幣保釋

警方調查亦認為歐男涉犯乘機性交等罪嫌疑重大，且有串滅證、再犯之虞，曾向法院聲押禁見歐男，但當地法院裁定准許歐男以20萬新台幣（約5萬元港元）保釋。法院指出，被告的確有勾串證人、滅證及反覆實行同一罪行之虞，但被害人已經為相關證述，相關對話紀錄亦經保全，且被告也已不在事發地點擔任負責人及按摩師，因此認為被告若能提出20萬元之保證金及定期至派出所報到，則無羈押之必要；案件有待進一步審理。

（綜合）