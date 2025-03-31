邨巴婦人大聲傾電話！殊佢定喝佢好？　港男1招KO　網民激讚要學

坐交通公具為人設想請保持安靜。有港男早前在網上發文，大呻坐邨巴時遇到大聲傾電話的婦人，由於邨巴較小巴更靜，婦人的聲浪顯得格外大聲，全車被迫成了聽眾，正當糾結「究竟應該禮貌提佢，一嘢殊佢，定大聲喝佢好呢？」，港男使出1妙招，既不失大體又可制止婦人的騷擾行為，就是在旁「大力點頭」及「大力搖頭」以應對婦人的說話內容，對方終於察覺到，改為掩住嘴細聲地說，而港男亦到站下車，成功化解一場災難。



帖文引來不少網民熱議，「我覺得呢個方法絕對值得參考！」、「呢個正，又好笑又唔會起衝突，仲要畀佢知你留心聽佢講嘢」、「建基於對方仲有1%羞恥心先work（有效）」。



樓主發文大呻坐邨巴時，遇到大聲傾電話的婦人好擾民。（《W兩個世界》劇照）

邨巴有婦人大聲傾電話擾民

有港男在社交平台Threads發文，指自己做了「少少creepy（怪異）」的行為，因他當時正在坐有28座位的邨巴，而這類邨巴比小巴更靜，當時有位坐在他後面的婦人在大聲傾電話，大聲到「全車都聽到」。

樓主糾結：殊佢定大聲喝佢好呢？

正當樓主糾結「究竟應該禮貌提佢，一嘢殊佢，定大聲喝佢好呢？」，他便選擇使出1妙招，「我選擇附和佢，包括大力點頭表示贊同佢話某某某唔係好人、某某某食飯唔夾錢、又大力搖頭表示佢千祈唔好邀請嗰個舊同學出席校友聚會」，終於令婦人察覺自己太大聲，改為掩住嘴細細聲繼續傾，而樓主亦到站下車，成功化解一場災難。

樓主使出1招讓對方知難而退，獲網民激讚。（《藍色海洋的傳說》劇照）

網民：絕對值得參考！

帖文一出，不少網民留言，「我覺得呢個方法絕對值得參考！」、「呢個正，又好笑又唔會起衝突，仲要畀佢知你留心聽佢講野嘢」、「呢招正啊，可能你咁樣同咗佢做咗friend化敵為友」。

也有人認為前提是「建基於對方仲有1%羞恥心先work（有效）」，樓主回應「好彩對方有，同埋係屋苑邨巴，所以真真正正『我知你住邊㗎！』」。

網民類似情況分享另一招

有網民遇到了類似經歷使出另一招，「有次搭巴士隔離坐咗個大陸女，佢哋係0界限感，愈坐愈埋，我又係糾結開聲定點，然後我靈機一觸，我用手係咁梳頭，當然係大動作嗰隻，然後佢就坐返開」。