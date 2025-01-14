機場充公萬用刀！流落鴨寮街轉售　照片瘋傳釣出「物主」後續暖心

港人表面冷漠，內裏其實很熱心，所以不時有人將失物分享到社交平台，盼能尋獲失主。日前本港網絡出現1則帖文惹來熱烈討論，事緣有網民於深水埗鴨寮街發現1把「萬用刀」，上面貼上印有「X雅然，Natalie」中英文姓名的卡通貼紙，上傳照片者猜測物主是小朋友，估計對方是在機場被充公此物，遂發文呼籲「X雅然小朋友，你去旅行被收了的萬用刀，現在去到鴨寮街出售」。



帖文不久後引來物主現身回應，「把刀係我嘅」，但有網民提出質疑，「咁細個要把萬用刀嚟乜呀？」，物主表明她是童軍身份，由於她上星期於機場離境出國留學時，「唔記得咗佢（刀）喺袋入面，所以過關嘅時候俾人掉咗」。由於物主短期內不會回港，有曾是童軍者見義勇為，前往鴨寮街購回童軍刀，並交回物主友人手上。他事後拒絕透露價錢，「費事畀當事人知啦，當我哋成年老童軍送返畀青少年成員」，期望「未來佢哋都會咁幫返其他人」，事件令人動容。



有1把貼上中英文姓名卡通貼紙的萬用刀，被流落至鴨寮街作二次出售。（FB「香港突發事故報料區及討論區」圖片）

機場出境攜「萬用刀」被充公 流落鴨寮街被轉售

有網民在facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」發帖，公開呼籲「X雅然小朋友，你去旅行被收了的萬用刀，現在去到鴨寮街出售」。從照片所示，1個疑似鴛鴦鍋的鐵盤內盛載多把工具刀，其中1把貼上印有「X雅然，Natalie」中英文姓名的卡通貼紙。樓主估計物主是小朋友，又猜測對方是離境時因攜刀在身，進行安檢時被保安人員沒收，然後再被輾轉送到深水埗鴨寮街店舖作二次出售，故貼出照片，試圖通知物主並告知萬用刀去向，以使對方可尋回「失物」。

網民笑物主或是長者：古董嘢

帖文一出瞬間掀起網民熱議，不少人都向樓主提出疑問，「你又知係去旅行俾人沒收？唔畀係搬屋唔要留喺度俾人執咗？」、「點知事主把刀係去旅行時被沒收嘅呢？」，又笑稱「X雅然小朋友可能已經係長者」、「古董嘢」。

上傳照片者猜測物主是小朋友，對方於離境時攜刀在身，被安檢人員沒收充公。（示意圖／資料圖片）

事主現身回應：把刀係我嘅

有童軍非官方專頁看到帖文，幫忙轉發到社交平台Instagram帳號，幸運獲得疑似物主友人回覆，稱「疑似搵到當事人嘅朋友」。對方表示物主是「venture（意指15至21歲的童軍）」，不過要待物主回覆，才能確定。其後物主Natalie於帖文留言區現身回應，「把刀係我嘅」，又詢問「想問如果要救返佢，係咪只可以自己去鴨尞街買返？」。

疑似物主友人回覆童軍幫忙轉發尋人帖文。（FB「香港突發事故報料區及討論區」圖片）

事主出國留學 不慎攜萬用刀出境被沒收

有網民於是質疑，「咁細個要把萬用刀嚟乜呀？」，物主Natalie表示她是童軍身份，由於她上星期於機場離境出國前往英國留學時，「唔記得咗佢（刀）喺袋入面，所以過關嘅時候俾人掉咗」、「因為兩個禮拜內都唔會返香港」，希望有人能代她尋刀，「已經請人聽日去睇睇，希望有緣搵返佢」。

曾是童軍者到鴨寮街購回童軍刀 交到物主友人手上

不少熱心網民紛紛回覆事主，指可以幫對方先到鴨寮街贖回萬用刀。其後曾是童軍者見義勇為，前往鴨寮街購回童軍刀，並交回物主友人手上，亦拒絕透露價錢，「費事畀當事人知啦，當我哋成年老童軍送返畀青少年成員」，期望「未來佢哋都會咁幫返其他人」。事件令人感動，有網民稱「貼名嘅重要性，失散咗都可認返」。

網民質疑：機場收收埋埋拎去賣

事件亦令不少人關注機場若然充公離境旅客物件，到底是否有權將物件對外出售，「係唔係機場收收埋埋拎去賣」、「上嗰禮拜嘅事，咁快就被賣豬仔到鴨寮街」，揶揄「生財有道」。不過有留言就解釋，政府對充公物件其實有既定程序，「人哋係有拍賣， 政府成日拍賣啲充公物品」。

政府定期會對充公物舉行拍賣

根據政府物流服務署網頁，政府定期會公開拍賣充公物品、無人認領貨物品、廢棄物品以及剩餘物品，市民可以在拍賣日期前一星期，於網頁下載，或到政府指定地點索取資料，以得知拍賣物品清單及有關詳情，故相信物主萬用刀是充公後被拿去拍賣，因而流出市面被人再轉售。

（facebook「香港突發事故報料區及討論區」）