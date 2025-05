港鐵阿姨不戴耳機大聲播「傳教片」　被乘客提醒反用英文寸爆咁講

在公眾場所大聲播放音樂或影片,可能影響身邊其他乘客,令人不快。早前有網民在網上發帖指,在港鐵上見到身旁1位姨姨乘客用手機大聲播放「傳教片」,她於是詢問對方有沒有耳機,對方卻假裝聽不懂中文般,用英語回應,甚至「寸爆」樓主叫她不滿就走開。樓主氣得指責對方「厚面皮」,卻被對方用中文反鬧「死𡃁妹,不自量力」。



樓主甚是氣憤故發帖抱怨,有不少網民留言批評指在公共交通工具上大聲播片行為「自私」且頗為騷擾。



有網民在港鐵上見到身旁1位姨姨乘客用手機大聲播放「傳教片」,被提醒後反用英語「寸爆」叫人走開。(電影《富貴再逼人》劇照)

該名網民在社交平台Threads發帖抱怨,指日前乘搭港鐵時,身旁1位姨姨乘客不戴耳機卻用手機大聲播放影片,她氣極表示「點解到2025都仲有人喺鐵到大大聲唔戴耳機播片!其實大家收工都攰㗎啦,架車又逼」。

她表示留意到對方所播放的是「傳教片」,並指聽到內容有「感謝天父」的字眼。因見對方不戴耳機播片,樓主於是詢問對方有沒有耳機。沒想到該名姨姨乘客卻用英語回應「Sorry, what are you talking about?」(不好意思,你在說什麼?),樓主亦即時「轉頻道」用英語詢問對方是否有耳機。

被提醒後用英語「寸爆」回應

不過,該乘客並未收斂降低手機聲量,反而繼續用英語「寸爆」叫樓主走到其他地方,表示「No, maybe you can just walk away」(沒有,也許你可以走開)。樓主聞言氣極,認為對方假裝不懂中文,且態度「咁寸」,於是用廣東話批評對方「厚面皮」。而該名姨姨乘客也用廣東話斥責樓主「死𡃁妹,不自量力」,隨後用背囊撞開樓主下車。

不少網民認為在公共交通工具上用手機大聲播放音樂或影片是自私行為,亦可能騷擾附近乘客。(資料圖片)

帖文引起網民熱議,不少網民認為在公共交通工具上用手機大聲播放音樂或影片是自私行為,亦可能騷擾附近乘客,故紛紛留言批評帖文中大聲播片乘客,甚至有人表示「咁嘅人品,天父知唔知呀?」、「天父咩都睇到晒」。

亦有網民建議「用魔法打敗魔法」,笑言「我會即刻拎部手機出嚟喺佢耳邊播佛經」、「破地獄嘅中樂聲要出場啦」。另有人笑指曾見到有人憑1句說話就令在巴士播片的乘客停止播片,「後面有位小姐更進擊,大聲喺位到叫:有錢買手機無錢買耳機咁X街都得?」。

(Threads)