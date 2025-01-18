港男銅鑼灣用膳不足$200　批職員一度拒收卡態度差　網民揭真相

不少食肆規定食客滿足一定消費才可用信用卡付款。有港男在網上批評，日前到銅鑼灣用膳，身上只有信用卡，女職員表明「要食夠200蚊先收卡」，提議可以使用Alipay，港男形容自己當時都開始不耐煩，明言沒有Alipay帳戶，最終職員接受港男使用信用卡，但港男稱該名職員當時反駁「𠵱家我幫緊你，你應該唔該我，唔係好似想鬧我咁」，認為對方態度惡劣，因而在網上公審對方。



但許多網民反而支持職員，留下大量負評，令到港男刪文，但遭網民截圖繼續討論和「起底」，指出「以為好威，點知理虧，最後跪低」、「西客」，更有網民稱當時同樣在場，見到職員當時保持有禮，相反有人喝罵職員，甚至人身攻擊。



港男稱該名職員反駁「𠵱家我幫緊你，你應該唔該我，唔係好似想鬧我咁」，認為對方態度惡劣，「畀錢都仲要唔該店員皇恩浩蕩肯收我錢 ，難怪大家都北上消費」，暗祝食肆日後沒有生意。（《東大特訓班》電視截圖）

港男要求碌卡 網上公審職員態度差

該名港男本身在facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」以自身角度交代事件，指出當日下午前往銅鑼灣光顧1間食肆，結帳時才發覺自己沒有現金，當時只有信用卡，正當想碌卡時，女職員解釋「要食夠200蚊先收卡，張張枱都寫咗」。港男反問現時如何付錢，女職員提議可以使用Alipay，港男形容自己開始不耐煩，再次反問「我都冇Alipay，係咪畀唔到錢？」。

最終女職員接受其信用卡找數，港男稱原本相安無事，但對方補了1句「𠵱家我幫緊你，你應該唔該我，唔係好似想鬧我咁」，港男認為「畀錢都仲要唔該店員皇恩浩蕩肯收我錢 ，難怪大家都北上消費」。

有網民稱當時同樣在場，見到職員當時保持有禮，相反有人喝罵職員，甚至人身攻擊。（示意圖/gettyimages）

網民留言揭發真相︰職員一直好好態度

不過許多網民反過來支持職員，繼而留下大量負評，港男其後刪文，但網民早已截圖，並在同1個群組繼續討論，甚至將他「起底」，聲稱當時同樣在場的網民表示，見到職員「一直好好態度」，相反有人表現激動，「又話攞現麻煩又盛，係都要碌卡」，甚至向職員人身攻擊，其他網民亦指「正西客」、「衰格到死，想屈人」、「出嚟道歉」。

（facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」）