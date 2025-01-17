台女收阿媽短訊稱「吃了一個松鼠」　原來標點符號出事惹網民爆笑

長輩較不習慣發送訊息溝通，因此網上不時都有人分享自己父母的「爆笑短訊」。最近台灣1名女子在社交平台分享與母親的對話截圖，顯示母親傳短訊分享在公園午餐的美好經歷，但其中1句「吃了一個松鼠，鴿子，鳥鳴相伴，蠻好的午餐」，讓樓主看後不禁嚇一跳，後來仔細一看，才真正明白母親的意思是在公園吃了「蠻好的午餐」，有松鼠、鴿子和島鳴聲相伴。



樓主收到母親短訊分享在公園午餐的美好經歷，但其中1句「吃了一個松鼠，鴿子，鳥鳴相伴，蠻好的午餐」，讓樓主看後不禁嚇一跳。（Threads圖片）

母親分享午餐「吃了一個松鼠」掀爆笑

樓主在Threads上發文分享，直呼「我媽的標點符號使用真的會嚇死我」，她上傳1張手機截圖，顯示其母親傳來短訊，表示「中午在228公園等時間，吃了一個松鼠，鴿子，鳥鳴相伴，蠻好的午餐」，樓主看後大感震驚，後來才理解母親的意思，意指在公園吃了「蠻好的午餐」，其間有松鼠、鴿子和鳥鳴聲相伴。

不過，樓主也開玩笑地回覆指「妳這樣像把鴿子吃了」，母親當下還讓樓主發送1個正確的說法，樓主稍為更改部份的標點符號，寫道「中午在228公園等時間，吃了一個松鼠、鴿子、鳥鳴相伴蠻好的午餐」，但母親卻不認同，直呼「啊不是都一樣」。

母親當下還讓樓主發送1個正確的說法，樓主稍為更改部份的標點符號，但母親卻不認同，直呼「啊不是都一樣」。（Threads圖片）

網民笑言：年紀大了吃原型食物

帖文一出，立即引來大批網民爆笑回覆，紛紛留言稱「媽媽年紀大了果然都吃原型食物」、「今天本來心情很低落，謝謝妳媽媽，我笑出來了」、「好恐怖的訊息」、「228公園的動物快逃！不要被媽媽吃掉！」、「媽媽，吃鴿子有腦膜炎的風險，咱吃點別的好嗎？」。有人則建議要使用更多文字去描述，方能表達到真正的意思，「不管標點符號怎麼放，都覺得吃了松鼠跟鴿子！是字的問題吧！少了字」、「加個『有』字，『吃了一個有松鼠、鴿子、鳥鳴相伴，蠻好的午餐』，這樣是不是好多了？」。