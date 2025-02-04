外賣變堂食？自取享9折　2女自備湯飯即坐下開餐　反問：點解唔得

不少食肆都會提供「外賣自取」優惠，但享有折扣後再拿食物在店內享用，真的合理嗎？台灣1名食肆員工在網上表示，其工作的餐廳會提供9折外賣自取優惠，有2名女食客問清楚優惠細節，要求外賣自取，以及索取清水在店內等候，女職員依言照做，惟隨後發現對方坐在最靠近門口的座位打開外賣，繼而在店內用膳，甚至自備湯水和白飯。女職員立即上前阻止，詎料她們反駁：「買的是外帶！為什麼不能吃？」女職員再次重申外賣自取優惠細節，否則收回正價，到最後她們就範離開。



許多網民留言抨擊該2名女食客的行為，直斥「真不要臉」、「很討厭這種客人，點外帶又想要佔用內用的位子，不然就是內用要求用外帶的紙碗裝」、「遇到這種人真的好累」。



2名女食客要求外賣自取，享用店方提供的9折優惠後，竟隨後在店內用膳，甚至自備湯水和白飯，女職員立即阻止，詎料她們反問：「買的是外帶！為什麼不能吃？」（《飯戲攻心》劇照）

2女詢問優惠細節 要求外賣自取享9折

樓主近日在Threads發文，指自己任職的食肆曾經有一段時間提供9折外賣自取優惠，有一晚2名中年女人入店詢問優惠細節，樓主解釋所有食物一旦外賣自取都是9折，她們便明言外賣自取，購買了1份燉牛肉和1份豬肋排，樓主再次直接說明有9折，她們隨即要求「給2份免洗餐具，順便給2杯水邊等邊喝吧」，樓主認為合理，所以提供了清水。

2名女食客拿到外賣後，竟然坐在最靠近門口的座位打開外賣，樓主以為她們想檢查食物，偶爾也會有客人打開外賣檢查，所以不以為意，便繼續工作。

女職員再次重申外賣自取優惠細節，在店內食用就要收回原價，到最後女食客就範離開。（《飯戲攻心2》劇照）

公然打開外賣用膳 反駁為何不能「堂食」

當樓主再次注意到她們時，赫然發現她們正在用膳，「除了在我這裡（食肆）點的食物外，還有保溫瓶裝的湯，和自己帶的白飯」，樓主形容大感震驚，上前指出店內禁止進食外來食物，在店內外賣自取購買的食物也不能在店內食用。

女食客當時反問「在這裡買的食物不能在這裡吃？」，樓主解釋她們享用外賣自取折扣優惠，在店內食用會收取原價，詎料對方反駁「這是不是你們的食物？是的話，為什麼不讓客人在這裡吃？」。樓主遂要求她們補回差價，她們繼續反問「内用禁帶外食！但買的是外帶！為什麼也不能吃？」，樓主再次重申，如果她們堅持坐在店內用膳，就要補回10%的折扣差價，否則就要收好食物離開，她們「嘖」了一聲，無奈地收拾食物離開。

大量網民留言直斥該2名食客是「奧客」（即「西客」）， 「把自己的無恥行為合理化」、「無恥的人怎麼這麼多」、「真是貪小便宜的人」、「大開眼界」。

（Threads）