內地乘客要求路中心落車　的士司機拒絕竟被鬧「不讓下車」終咁做

旅遊時應留意目的地交通限制，以免產生誤會或不快。近日網上流傳影片，疑有內地乘客遊港期間乘坐的士到旺角附近，並向司機提出於路中心提早下車。司機拒絕後將車駛前至路旁才停下，卻遭該名操普通話的女乘客指責「到了還不讓下車」。司機解釋「唔係錢唔錢問題啊！邊可以喺中間落車㗎，你撞到點樣啊？」，但乘客卻不予理解，最終司機懶得多費唇舌，不收車資就離開。有途人拍攝到司機與乘客口角經過並上傳到網上稱「支持司機」，另有網民批評女乘客「蠻不講理」。



網傳影片指疑有內地乘客乘坐的士到旺角附近，向司機提出於路中心提早下車被拒，之後指責司機「到了還不讓下車」。（「majorcantotraits」Threads影片截圖）

該段影片在社交平台Threads上廣傳，事發地點應為旺角彌敦道信和中心對開路面。根據影片內容，疑有數名內地乘客來港乘坐的士，並要求提前下車以便前往目的地，但因身處路中心，故司機拒絕他們的要求，將車向前行駛至路旁才讓他們下車。沒想到此舉卻引發內地乘客不滿，指責司機不讓他們下車。

（「majorcantotraits」Threads影片截圖）

疑內地客要求於路中心下車

從影片可見，數名乘客下車後從車尾箱取下行李並於一旁行人路整理，其中1名操普通話的女乘客邊整理行李邊氣憤罵道「到了還不讓下車」。的士司機下車整理車尾箱，向女乘客解釋她要求下車的地方是路中心，屬不可上下車區域，「唔好喺中間落車啊大佬，有啲咩意外邊個負責啊」。

女乘客聞言不滿反駁「我給你錢，然後……」，司機聞言氣急打斷，指擔心乘客路中心下車有危險，強調「唔係錢唔錢問題啊！邊可以喺中間落車㗎，你撞到點樣啊？」，隨後指一指後方車龍，「你睇幾多人喺到」。

司機見對方不聽解釋，最後決定不收對方車費，不過就在上車離開前狠罵對方，「唔收你錢啊！多謝你啊大佬，真係離晒譜！」。

的士司機下車整理車尾箱，向女乘客解釋她要求下車的地方是路中心，屬不可上下車區域，「唔好喺中間落車啊大佬，有啲咩意外邊個負責啊」。（「majorcantotraits」Threads影片截圖）

司機懶得多費唇舌，不收車資就離開。（「majorcantotraits」Threads影片截圖）

網民齊撐司機

帖文引起網民熱議，由於影片無前傳，有網民就猜測數名內地客疑不清楚香港的士上落客有限制，「嗰個位唔落得客，個大陸客係都要落，之後應該係佢強行落咗車」、「想落車，但嗰陣時喺路中間後面仲要咁多車」，另有網民表示「我喺内地廣深生活幾十年，都未聽過可以中間落車」。

此外，有不少網民「撐」的士司機，「司機脾氣都算超好！」、「唔好彩遇到啲西客」、「唔好唔收佢錢呀！下次又咁搞司機」、「司機算好人」、「唔係畀錢就大晒！法例唔畀就係唔畀」。

根據《道路交通（交通管制）規例》（第374G章）第14（6）條及第14（8）（b）條，的士司機不得在運輸署署長指定的限制區或禁區讓乘客上落，除非該的士獲發限制區或禁區許可。而根據第61（2）條，任何人無合理辯解而違反第14（6）條，即屬犯罪，可處罰款2,000元。

（Threads）