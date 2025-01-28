薩莉亞女職員不少心撞到男顧客！道歉後遭狂罵再反撞　她這樣反擊

不小心被撞到，有需要這樣報復嗎？日前有網民發帖表示，光顧薩莉亞位於長沙灣的分店時，見到1名女職員不小心撞到1名大叔，女職員已即場道歉，但大叔一直指罵對方，結帳時甚至「超大力行過去撞個女職員」，令到雙方衝突升級，該女職員「忍唔住拎咗隻碟出去同佢大戰」。



樓主上載的照片未見有涉事大叔容貌，亦沒有代交事件結局，故有網民留言質疑「又看圖作文」，但亦有人相信樓主所言，表示「如果係真，要幫個女侍應報警」、「支持職員」。



樓主指事發時餐廳很繁忙，其中1名大叔顧客走出座位時遭女職員不小心撞到，雖然女職員立即道歉，但大叔「仲係聲大夾惡」。（示意圖/非涉事分店/資料圖片）

大叔結帳撞人報復 女職員持碟反擊

樓主在Threads表示，日前在薩莉亞長沙灣分店用膳，當時見到餐廳繁忙，其中1名大叔顧客走出自己座位，其間女職員不小心撞到對方，「大叔返到位後叫住佢鬧」，雖然女職員立即道歉，但大叔沒有賣帳，「仲係聲大夾惡」。

到結帳時，大叔「超大力行過去撞個女職員」，明顯是報仇，結果女職員爆發了，「忍唔住拎咗隻碟出去同佢大戰」。

網民狠批︰欺善怕惡

樓主批評「人哋打份工已經要去服侍你㗎啦，仲要受你氣」，大叔同行家人不但沒有阻止，而且「仲幫住佢」，樓主上載1張照片，卻是其他人正常用膳照片，部份網民質疑事件真偽，但更多網民選擇力撐職員，「服務行業真係好X慘，又多西客又受氣」、「欺善怕惡」、「真係好乞人憎」。

（Threads）