巴士罵戰！壯男不滿被推　1招阻阿伯落車︰畀個教訓你　網民撐他

巴士埋站時，不少乘客都想最快下車，但記得要保持秩序和禮貌。網上流傳1條影片，顯示巴士上層正有大批乘客下車，而坐於樓梯口後排靠車窗位置的阿伯，卻與坐在近走廊位置的微胖壯爆發口角，事件疑源於當壯男想下車時，懷疑因太多人而無法離開座位，卻遭阿伯2次推到，壯男心生不忿拒絕離座，阿伯則一直站起與壯男理論。



壯男聲稱「好多人，我郁唔到呀」，之後阿伯反問「點解郁唔到？」，壯男則繼續指「郁唔到咁點？」，然後爆粗批評「你都戇XX，你唔係咁X多嗲，我頭先讓咗你啦」。阿伯受制於身處位置，被壯男塞住去路，反問「點呀？」，壯男續指「你愈急，我愈唔X出」，更指「我讓咗你2次㗎啦，你仲要推」、「我第1次係咪想出？第2次係咪又想出，你係咪仲想推？」。



網民紛紛留言支持壯男，表示「好憎人上車落車推推推，行步路都推」、「大快人心」、「呢啲人係要教訓下先得」。



事件疑源於當壯男想下車時，懷疑因太多人而無法離開座位，卻遭阿伯2次推到，壯男心生不忿拒絕離座，令阿伯無法下車。（facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」影片截圖）

壯男坐在近走廊位置，不斷大叫「好多人，我郁唔到呀」，甚至向阿伯揚言「畀個教訓你」。（facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」影片截圖）

壯男︰好多人，我郁唔到呀！

相關影片被上載至facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」，片長約1分鐘，可見巴士上層有多名乘客正在下車，而樓梯位後雙人座位卻爆發罵戰，坐在近走廊的壯男不斷大叫「好多人，我郁唔到呀！」，坐在靠窗位署的阿伯起身來想下車，但完全被壯男阻擋，反問「點解郁唔到？」，壯男卻指「郁唔到咁點？」、「你可以點？」、「你都戇XX，你唔係咁X多嗲，我頭先讓咗你啦」。

阿伯再問「點呀？」，壯男直言「畀個教訓你」。此時坐在前方位置，疑與阿伯相識的男子出聲助陣，反駁「都戇X」。壯男隨即開始長篇大論，「你唔好同我嚟呢套，你愈急，我愈唔X出」，甚至指「頭先都想讓畀你啦，你XX都第2次啦，幾廿歲人，讓咗你2次，你鍾意玩吖嘛？」，阿伯強調自己只想下車。

坐在前方位置、懷疑與阿伯相識的男子反駁壯男「都戇X」。（facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」影片截圖）

壯男疑曾被推感不忿 拒讓開阻阿伯下車

壯男怒斥「我讓咗你2次㗎啦，你仲要推，推咩啫？」，之後現場傳出有男聲憶述剛才禮讓阿伯的過程，「我第1次係咪想出？第2次係咪又想出，你係咪仲想推？」，事件開始明朗，相信壯男最初都想下車，懷疑因太多人而一時之間無法離開，卻遭阿伯2次推前，令他心生不忿，索性拒絕離開與阿伯「攬炒」。

其他乘客一邊拍片，一邊擔任「旁述」，笑言會出現命案，甚至指「大家都冇得落」，而到影片結束前，壯男、阿伯和坐在前方座位的男子都沒有下車。

壯男和阿伯僵持，雙方都沒有下車。（facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」影片截圖）

坐在前方位置、懷疑與阿伯相識的男子亦沒有離開。（facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」影片截圖）

網民︰真係要畀個教訓

影片引來許多網民討論，紛紛認為如果阿伯曾推人，那就是他不對，「倚老賣老」、「鬧得好」、「真係要畀個教訓佢」、「又唔係行得快，但又要搶住行先，阻住晒，咁趕時間，就咪坐上面啦」。

（facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」）