大富翁90周年仁愛堂慈善大賽！　獎品逾2萬元及日本機票｜附詳情

2025年是世界知名的經典桌遊「大富翁」發行90周年，仁愛堂將與大富翁夢想世界TM於2025年2月15日及22日合辦「大富翁90周年仁愛堂慈善大賽」，作為香港區官方慶祝活動。活動同時為仁愛堂各項福利服務籌募善款，回饋社會。



仁愛堂將與大富翁夢想世界於2025年2月15日及22日合辦「大富翁90周年仁愛堂慈善大賽」。（仁愛堂提供）

每位參加者可獲豐富選手包，包括紀念版環保袋、保溫杯、文件夾、獎牌、完賽證書。（仁愛堂提供）

每位參加者可獲豐富選手包，包括紀念版環保袋、保溫杯、文件夾、獎牌、完賽證書。（仁愛堂提供）

冠軍可獲超過2萬元獎金及來回日本雙人機票

每位參加者可獲豐富選手包，包括紀念版環保袋、保溫杯、文件夾、獎牌、完賽證書，冠軍更可獲得來回日本雙人機票一套，及獎金港幣20,580元，相等於一副經典版大富翁的錢幣總值！最後10強參賽者均可獲得獎金港幣2,058元及豐富禮品！

「仁愛堂慈善紀念版大富翁桌遊」以仁愛堂各項福利服務、基金計劃及大型活動作為設計主題。（仁愛堂提供）

仁愛堂推出「仁愛堂慈善紀念版大富翁桌遊」慈善義賣

為紀念是次盛大活動，仁愛堂更特別推出「仁愛堂慈善紀念版大富翁桌遊」作慈善義賣籌款，每副慈善價港幣388元！善款將用作幫助更多基層及有需要人士。桌遊以仁愛堂各項福利服務、基金計劃及大型活動作為主題，讓玩家一邊體驗趣味無窮的大富翁遊戲，一邊認識仁愛堂全面的服務，從而鼓勵大家積極行善，非常值得收藏！

藝人周吉佩全力支持【大富翁90周年仁愛堂慈善大賽】，呼籲粉絲踴躍參與。（仁愛堂提供）

藝人蘇志威全力支持【大富翁90周年仁愛堂慈善大賽】，呼籲粉絲踴躍參與。（仁愛堂提供）

比賽名額1000個，歡迎全港大富翁愛好者一較高下，競逐冠軍寶座。（仁愛堂提供）

（仁愛堂提供）

「大富翁90周年仁愛堂慈善大賽」活動詳情



日期及時間：

初賽：2025年2月15日 (星期六) | 上午10時至下午6時 | 屯門仁愛堂總部

決賽及頒獎禮： 2025年2月22日 (星期六) | 上午11時至下午6時 | 山頂廣場

基礎慈善套餐：港幣388元 （包括參賽名額1個、豐富選手包）

豪華慈善套餐：港幣688元 （包括參賽名額1個、豐富選手包及仁愛堂慈善紀念版大富翁桌遊乙副）

網上報名：https://www.2025monopolychampionship.com/