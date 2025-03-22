商場遇內地遊客問路去「骨池」　港女勁迷惘　事後驚悉是指這地方

突然說起「骨池」和「包」，你會聯想到什麼？有港女分享日前遇到內地遊客問路，稱想要前往「骨池」。雙方多番交談後，她還是不明白對方意思，遊客即使向她示意「包」，她仍然一頭霧水，令對方不耐煩，一度想要反白眼。直至對方離開後，她才想到「骨池」其實是指Gucci。



有網民同樣對「骨池」二字表示不解，「試過聽人說過『古池』，這也正常一點，『骨池』就真不知道點譯回來的」。有人則分享其他遊客問路有趣經歷，「之前有人問我哪裏是愛馬居，原來是愛馬車（粵語讀音：居）=愛馬仕，大佬玩解謎嗎？」、「我想起幾年前行旺角，有2個遊客問我知唔知『悅詩風吟』喺邊，我勁迷茫，個腦Load勁耐都諗唔到乜嚟，佢哋走之後實在好奇，先Check到原來是Innisfree」。



有港女日前遇到內地遊客問路，詢問商場內有沒有「骨池」。（《我不是購物狂》劇照）

內地遊客在商場問路 想要前往「骨池」

該港女在threads帳號發帖，指在某商場遇到1名內地遊客問路，想知道商場內有沒有「骨池」，她不懂對方所指，於是疑惑詢問對方「什麼」，該遊客則再次重覆「骨池」，她聞言仍覺得毫無頭緒，故困惑稱「什麼東西」。

「骨池」原來是指Gucci（古馳）

樓主形容對方表現無奈，曾想要反白眼，之後再向她示意「包」，可惜兩人尤如雞同鴨講，她還是沒有得知對方所表達意思，遊客最後詢問她如何前往商場內的顧客服務中心，她則表示不知道，事件至此作結。樓主續稱，直到對方離開後，才想到「骨池」其實是指Gucci（古馳）。

（《地產仔》劇照）

網民對「骨池」二字感不解：唔知點譯返嚟

帖文一出即時引來兩地網民留言，有人認同「骨池」二字實在難以理解，「聽人說過『古池』，這也正常一點，『骨池』就真不知道點譯回來的」、「我也被問過，真的是骨池沒錯，普通話口音的英文，佢哋稱（係）美國口音」，有人則笑稱「講到包嗰到，你無點佢去聖安娜已經好仁慈」、「咩包，腸仔包定菠蘿包」。

內地遊客問路趣聞逐個睇

有網民就分享遇到其他內地客問路時的趣事，「之前有人問我哪裏是愛馬居，原來是愛馬車（粵語讀音：居）=愛馬仕，大佬玩解謎嗎？」、「我想起幾年前行旺角，有2個遊客問我知唔知『悅詩風吟』喺邊，我勁迷茫，個腦Load勁耐都諗唔到乜嚟，佢哋走之後實在好奇，先Check到原來是Innisfree」、「還有大盒子，（九龍灣）Mega box」、「趴地，Prada」。

原來該內地遊客稱的「骨池」，是指Gucci（古馳，奢侈時裝品牌）。（示意圖／資料圖片）

有人質疑事件真偽

惟有人質疑事件真偽，「每個奢侈品牌在內地都特別取了自己的官方中文名」、「音調都不同；你作嘢」。樓主之後解釋，「我敢說在香港大家都不知道這些名牌的中文名字，都是直接用英語的，Gucci古馳這個官方中文名明顯是以普通話作音譯，香港人用粵語讀古馳完全是不同發音，所以我才會一時想不起來」。

（threads＠tdbbnu）