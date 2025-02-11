與人夫公開擁抱！小三自稱女友兼懷孕遭元配怒告　辯稱胎兒不屬他

身為小三竟然如此高調？台灣基隆市1名女子與人夫交往後，2人不但多次在公開場合拖手擁抱，女子更自稱是人夫的女友，甚至懷有對方骨肉。人夫的元配獲悉後大怒提告，索償30萬新台幣（約7.7萬元）和要求道歉。法官經審理後稱沒有證據顯示腹中嬰兒屬於人夫，但2人的親密舉動超出一般朋友關係，判被告需向原告人賠償25萬新台幣（約6.4萬元）。

小三和人夫交往後，多次在公開場合拖手擁抱，而且自稱是人夫的女友，甚至已經懷孕。（示意圖/gettyimages）

多次在公開場合拖手擁抱 自稱女友

台媒於今年2月報道，案件在基隆地方法院開審，陳姓人妻在庭上主張，李姓小三在基隆市1間小吃店工作，和丈夫相識交往最少4年，他們多次在公開場合拖手擁抱，李女更自稱是陳男的女友。李女目前懷有身孕，陳妻懷疑是丈夫的親生骨肉，認為李女侵害其配偶權，要求賠償30萬新台幣（約7.7萬元）精神慰撫金，同時公開道歉。

李女承認透過友人聚餐認識陳男，2人有時會開玩笑，酒後確實曾經牽手擁抱，但她強調沒有惡意侵犯陳妻的配偶權，至於懷孕一事，她稱孩子的父親並非陳男，自己沒有和陳男發生關係，李女重申願意賠償，但拒絕道歉。

法官相信沒有證據顯示被告腹中嬰兒屬於人夫經手，但2人的親密舉動超出一般朋友關係，判處小三賠償25萬新台幣（約6.4萬元）。（示意圖/gettyimages）

法官無法確認生父 裁定親密互動超出朋友界線

法官翻閱證據包括陳妻提交的對話錄音，顯示陳男曾經承認和第三者育有子女，但未曾明確指出小三是李女，所以無法確定李女和陳男之間是否曾經發生關係或致懷孕。但法官認為拖手擁抱屬於夫妻表達親密情感的舉動，李女早已知道陳男已婚，但仍然和他在公眾場合進行親密互動，超出一般朋友之間界線，影響陳妻婚姻權益，判處李女賠償25萬新台幣（約6.4萬元）。

（綜合）