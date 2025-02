Five Guys店員不懂粵語　小紅書男斥迫講英文　網民：有中文餐牌

大家又怎看只能用英語溝通的餐廳?有小紅書男近日於又一城美式連鎖快餐店Five Guys點餐,不滿店員不懂廣東話,只能說英語溝通,故在網上發文大呻,指出「喺中國人的地方要求講中文服務客戶有咩問題,就請一個本地人而已」、「我給錢商家賺,他應份要講粵語」,不滿店員連簡單廣東話也不會,批評香港人太遷就店員說英文。



有男子在小紅書以「又一城唔講中文的Five Guys」為題發文,從照片可見,他點了一份110元的漢堡包餐,但不滿店內2名店員都不懂說中文,「唔知係唔識定係唔講囉」,就連叫號也用英文,批評離譜,「講粵語係沒用㗎,只能講英文」,讓他原本可以用廣東話兩句點完餐,變成用5分鐘說英文,揚言以後都不會再去用餐。

內地男不解道,「我喺香港講官方語言廣東話,點解店家聽唔明?」、「唔通我入韓國餐廳就要識韓文,印度餐廳就要識印度話?」、「他們在香港做生意卻一個講粵語的都不請,反而要大多數粵語人遷就他們講英語,你們不覺得搞笑咩」。

網民:Five Guys有中文餐牌+自助點餐機

帖文引來熱議,有網民指出,「英文係香港嘅法定語言」、「我平時排隊啲人外地嚟都係this this this都無問題,點解去到你度就有問題」、「香港唔會英文又食五條友係極少數,即you are the outlier啦(你是異類)」、「其實香港那麼多餐廳,你為何要執着於Five Guys?你看不明白可以不去這家,還有別的漢堡包店,總有一家可以讓你舒適地光顧」。

另有網民說Five Guys店內有中文餐牌和自助點餐機,「Five Guys有中文餐牌,你唔想講英文咪指個中文畀店員對住嚟落單,何必為難人哋服務業」、「其實又一城Five Guys門口有2部點餐機有得揀中文,有咩好嘈,人哋餐牌有埋圖,指畀人睇咪得囉,本地人住咁多年都冇講啲乜」、「其實可以叫人幫你叫,再唔係可以用軟件翻譯」。

網民:接受唔到唔識廣東話

不過亦有網民撐樓主,「確實,請一個會講廣東話的也不難,咱下次不來這家吃了,除了薯條,別的都很難吃又貴貴的」、「你去港島甚至有一堆店家明明能說粵語偏要說英文」、「真係接受唔到香港做前線唔識廣東話」、「英文唔好所以一直不敢進Five Guys」。