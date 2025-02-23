Five Guys店員不懂粵語　小紅書男斥迫講英文　網民：有中文餐牌

大家又怎看只能用英語溝通的餐廳？有小紅書男近日於又一城美式連鎖快餐店Five Guys點餐，不滿店員不懂廣東話，只能說英語溝通，故在網上發文大呻，指出「喺中國人的地方要求講中文服務客戶有咩問題，就請一個本地人而已」、「我給錢商家賺，他應份要講粵語」，不滿店員連簡單廣東話也不會，批評香港人太遷就店員說英文。



有小紅書男近日於又一城美式連鎖快餐店Five Guys點餐，不滿未能使用廣東話，只能用英文與店員溝通。（小紅書圖片）

有男子在小紅書以「又一城唔講中文的Five Guys」為題發文，從照片可見，他點了一份110元的漢堡包餐，但不滿店內2名店員都不懂說中文，「唔知係唔識定係唔講囉」，就連叫號也用英文，批評離譜，「講粵語係沒用㗎，只能講英文」，讓他原本可以用廣東話兩句點完餐，變成用5分鐘說英文，揚言以後都不會再去用餐。

內地男不解道，「我喺香港講官方語言廣東話，點解店家聽唔明？」、「唔通我入韓國餐廳就要識韓文，印度餐廳就要識印度話？」、「他們在香港做生意卻一個講粵語的都不請，反而要大多數粵語人遷就他們講英語，你們不覺得搞笑咩」。

小紅書男點了一份110元的漢堡包餐，但他不滿店內兩名店員都不懂說中文。（小紅書圖片）

網民：Five Guys有中文餐牌+自助點餐機

帖文引來熱議，有網民指出，「英文係香港嘅法定語言」、「我平時排隊啲人外地嚟都係this this this都無問題，點解去到你度就有問題」、「香港唔會英文又食五條友係極少數，即you are the outlier啦（你是異類）」、「其實香港那麼多餐廳，你為何要執着於Five Guys？你看不明白可以不去這家，還有別的漢堡包店，總有一家可以讓你舒適地光顧」。

另有網民說Five Guys店內有中文餐牌和自助點餐機，「Five Guys有中文餐牌，你唔想講英文咪指個中文畀店員對住嚟落單，何必為難人哋服務業」、「其實又一城Five Guys門口有2部點餐機有得揀中文，有咩好嘈，人哋餐牌有埋圖，指畀人睇咪得囉，本地人住咁多年都冇講啲乜」、「其實可以叫人幫你叫，再唔係可以用軟件翻譯」。

小紅書男點了一份110元的漢堡包餐。（小紅書圖片）

網民：接受唔到唔識廣東話

不過亦有網民撐樓主，「確實，請一個會講廣東話的也不難，咱下次不來這家吃了，除了薯條，別的都很難吃又貴貴的」、「你去港島甚至有一堆店家明明能說粵語偏要說英文」、「真係接受唔到香港做前線唔識廣東話」、「英文唔好所以一直不敢進Five Guys」。