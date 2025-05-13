港鐵阿婆腳痛說這句話！少女讓座後內心真實讀白曝光　惹網民熱議

坐公共交通公具讓座問題常惹熱議。有港女在網上發文，指她早前坐港鐵時遇到有阿婆一上車「好慘」地大叫「有無人讓個位畀我呀，我腳好痛」，港女望了望阿婆，再看看坐在隔鄰的少女，然後少女望了一下自己，默默地站起來讓座予阿婆，阿婆讚少女「你好心有好報呀」，港女則心想：「我黑心有位坐。」



帖文引來不少網民熱議，有人認為阿婆恃老賣老，「又一個搶位方法」、「我會叫阿婆總站上車就有位坐」，不過亦有網民認為無問題，「我覺得個呀婆咁樣無問題喎，你話恃老賣老一嚟鬧你就有問題啫，正常講自己痛有需要，再多謝個讓座嘅你都講？」。



樓主於網上公開事件。（《狗陣》劇照）

阿婆稱腳痛問：有無人讓個位畀我呀？

有港女在Threads上發文分享讓座奇遇， 她指放工時間坐港鐵時，有阿婆上車立即「好慘」地大叫「有無人讓個位畀我呀，我腳好痛」。樓主當時望了阿婆一眼，再看看坐在隔鄰的少女，她看到少女望了一下她自己，默默地站起來讓座給阿婆，阿婆向少女表示：「你好心有好報呀」，而樓主心想：「我黑心有位坐。」

有網民不滿阿婆「道德勒索」。（資料圖片）

恃老賣老 VS 無問題

有網民看到帖文後認為阿婆恃老賣老，「同佢講，腳痛搭的士，或留在屋企都可以」、「又一個搶位方法」、「我會叫阿婆總站上車就有位坐」、「可以大叫得嘅，睇嚟都唔係好虛弱啫」、「有關愛座㗎嘛，自己唔識去搵？普通座位係大條道理唔讓都得」。

亦有人表示曾遇到類似情況，「我試過有個阿婆亂點我叫我讓，我話就快落車，我死都唔讓，行動不便就係屋企瞓覺啦」、「我都試過俾人特登企埋前面望，就係佢面前繞埋腳等佢慢慢企」。

不過亦有網民認為阿婆做法沒有問題，「我覺得個呀婆咁樣無問題喎，你話恃老賣老一嚟鬧你就有問題啫，正常講自己痛有需要，再多謝個讓座嘅你都講？」、「現時發覺而家啲 人唔讓位嘅理由真係無死角，唔出聲嘅就話你要人讓座就出聲啦，唔講點知啫，到有人真係出聲啦仲要講明腳痛喇，就話腳痛大晒呀，要坐就搭的士啦云云」。也有人認為雙方都合理，「大叫唔一定唔痛，唔X係就嚟死冇力出聲先可以問人讓位，阿婆都係詢問兼解釋自己點解需要呢個位，最多冇加句唔該，冇情勒冇命令，樓主做法亦冇任何問題，唔讓咪唔讓」。